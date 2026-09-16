Kurti për vendimin e Hagës: “Padrejtësi e papranueshme” — kërkon ndryshim në Apel
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e quajti “padrejtësi të papranueshme” vendimin e sotëm të Hagës ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së dhe kërkoi që ai të ndryshohet në Apel.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, reagoi sot ndaj vendimeve të Hagës kundër katër ish-krerëve të UÇK-së, duke i quajtur ato “një padrejtësi të papranueshme” dhe duke kërkuar që ato të ndryshohen në gjykatën e apelit. Ai tha se vendimi është lëshuar formalisht në emër të popullit të Kosovës, por “nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve”.
Kurti theksoi se vendimi nuk është përfundimtar dhe duhet të rishikohet e të korrigjohet nga Gjykata e Apelit. Sipas tij, Qeveria e Kosovës do të vazhdojë t’i mbështesë ish-krerët e UÇK-së gjatë gjithë procesit të apelit.
Kryeministri tha se as vetë Prokuroria nuk ka arritur ta konfirmojë, për mungesë provash, akuzën për “Shtëpinë e Verdhë” dhe tregtinë e organeve — akuzën mbi bazën e së cilës u krijuan vetë Dhomat e Specializuara. Ai vuri në dukje gjithashtu se vendimi hodhi poshtë pretendimin më të rëndë, atë se UÇK-ja kreu një sulm të përhapur dhe sistematik kundër civilëve.
Kurti e kritikoi mandatin e Dhomave të Specializuara si “drejtësi njëkombëshe”: vetëm pjesëtarë të një grupi etnik në bankën e të akuzuarve, ndërsa aparati shtetëror i palës tjetër — që ka kryer masakra, dëbime dhe krime gjenocidale — qëndron jashtë juridiksionit. Ai përfundoi se asnjë vendim gjykate nuk mund ta dënojë arsyen pse u themelua UÇK-ja.
Burimi: Danas
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