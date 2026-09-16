Lavrov: Nuk e përjashton Serbinë si vend për bisedimet e paqes Rusi–Ukrainë
Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, deklaroi sot në Jekaterinburg se nuk e përjashton Serbinë si vend të mundshëm për bisedimet që synojnë përfundimin e luftës në Ukrainë. Shefi i diplomacisë ruse theksoi se Moska është e gatshme si për bisedime dypalëshe ashtu edhe për ato trepalëshe.
“Çdo platformë për bisedimet për Ukrainën, përfshirë Serbinë, mund të merret në konsideratë nëse është e pranueshme për pjesëmarrësit,” tha Lavrov, cituar nga agjencia ruse Ria Novosti.
Ai pohoi gjithashtu se të gjitha proceset e mëparshme të negociatave — përfshirë bisedimet Bjellorusi–Turqi të mars–prillit 2022 që përfunduan në Stamboll, bisedimet dypalëshe ruso–ukrainase në Gjenevë dhe ato trepalëshe në Abu Dhabi me pjesëmarrjen e SHBA-së — ishin ndërprerë, por “jo me iniciativën tonë”.
Deklarata e Lavrovit vjen në një kohë kur nuk ka sinjale konkrete për rifillimin e dialogut ndërmjet Moskës dhe Kievit, ndërsa lufta vazhdon të ketë pasoja të rënda humanitare dhe gjeopolitike për të gjithë rajonin.
Burimi: Danas
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