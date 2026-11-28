Kurti shkon në Prekaz: 28 Nëntori, simbol i trashëgimisë sonë historike
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shënuar 28 Nëntorin nga Prekazi, duke kujtuar tri ngjarje që lidhen me këtë datë në historinë kombëtare shqiptare.
Përmes një videoje të publikuar në Facebook, Kurti ka theksuar se 28 Nëntori shënon Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë dhe të Flamurit Kombëtar, ditëlindjen e komandantit Adem Jashari dhe daljen publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Llaushë.
Ai ka përmendur edhe Krujën e Skënderbeut, Vlorën e Ismail Qemalit dhe Drenicën e Adem Jasharit si pjesë të trashëgimisë historike të kësaj date.
“Kruja e Skënderbeut në mes të shekullit XV, Vlora e Ismail Qemalit dhe Drenica e Adem Jasharit, në fillim e në fund të shekullit XX, janë trashëgimia e lavdishme historike e 28 Nëntorit që na e ndriçon të ardhmen e këtij shekulli të ri”, ka shkruar Kurti.
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