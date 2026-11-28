Policia shoqëron në komisariat një protestues të plagosur
Një i ri, me shenja të dukshme gjaku në trup, është shoqëruar në komisariat nga efektivët e policisë gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë, siç njofton Lapsi.al. Shoqërimi i tij vjen pas disa orësh përplasjesh mes protestuesve dhe forcave të rendit.
Policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe autobotë me ujë me presion, ndërsa është raportuar edhe përdorimi i plumbave të gomës. Disa protestues kanë pësuar lëndime të rënda, që dyshohet se janë shkaktuar nga plumbat e gomës.
Ende nuk dihet gjendja shëndetësore e të riut të shoqëruar dhe nëse atij i është ofruar ndihmë mjekësore.
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