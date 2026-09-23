Tyrese Maxey e përshkruan LeBron James si ‘vëllain e madh’ dhe shpjegon procesin e firmosjes me 76ers
Tyrese Maxey thotë se e sheh LeBron James si një mik dhe si një figurë vëllai, pas disa bisedave mes tyre dhe stërvitjeve të përbashkëta në mëngjes. Ai pranoi se nuk mund të pretendonte se e dinte gjithçka për lëvizjet e skuadrës, por shpjegoi se lidhja e tyre erdhi gradualisht përmes marrëdhënieve jashtë parketit dhe provoi kur një tifoz e pyeti nëse janë miq.
Siç raporton Bleacher Report, 76ers nisën sezonin pas një merkatoje të rëndësishme: në grup u shtuan LeBron James dhe Jaylen Brown, ndërsa bërthamës së skuadrës — Maxey, VJ Edgecombe dhe Joel Embiid — iu shtuan përforcime në stol si Dean Wade, Anfernee Simons dhe Kentavious Caldwell-Pope, si dhe përzgjedhja në rundin e parë Labaron Philon Jr. Entuziazmi rritet në Filadelfia, por nuk mungojnë pyetjet për mënyrën si do të bashkëveprojnë yjet e shumtë në parket.
Maxey theksoi se kimia jashtë parketit duket pozitive: lojtarët komunikojnë, stimulojnë njëri-tjetrin dhe shprehen të gatshëm për sakrificë. Ai tha se kur të dalin në fushë duhet të përfaqësojnë ato vlera—sakrificën, bashkimin dhe konkurrencën çdo natë—dhe se përparimi do të jetë një hap në kohë. Parashikohet që LeBron të marrë rolin praktik të organizatorit, çka mund t’i lejojë Maxey të luajë më shumë pa topin, por mbetet e paqartë se si do të shpërndahen goditjet me katër lojtarë me përdorim të lartë në pesëshe, përfshirë edhe Edgecombe që po ngrihet si yll i ri.
Me Ditën e Medias që afrohet, pritshmëritë janë të larta por edhe të ngarkuara me pasiguri për përputhjen e roleve dhe menaxhimin e minutave; ekipi synon të ecë përpara me qëndrueshmëri ndaj objektivit të playoff-eve, dhe për këtë dinamika e brendshme do të jetë vendimtare, siç evidenton edhe vëzhgimi i bërë nga Bleacher Report.
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