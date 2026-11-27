LaMelo Ball përjashtohet ndaj Grizzlies, Timberwolves pa gjithë repartin e jashtëm titullar
Minnesota Timberwolves ka njoftuar të premten se LaMelo Ball do të mungojë në ndeshjen e mbrëmjes së sotme të NBA Cup kundër Memphis Grizzlies në shtëpi, për shkak të ndrydhjes së kyçit të majtë që pësoi të mërkurën, sipas Hoops Rumors.
Ball u dëmtua në fitoren 113-106 në fushën e Oklahoma City Thunder, kur ra mbi këmbën e Isaiah Hartenstein me 2:29 të mbetura në çerekun e katërt dhe u ndihmua për të dalë nga parketi. Në atë ndeshje ai shënoi 19 pikë, mori 7 kërcime dhe dha 8 asistime.
Fillimisht Ball ishte listuar në dyshim për ndeshjen e sotme, çka tregon se dëmtimi nuk pritet t’i kushtojë shumë kohë përtej ditës së sotme. Mundësia e tij e radhës për t’u kthyer është të dielën në Sacramento.
Minnesota do të jetë pa të dy anëtarët e repartit të jashtëm titullar, pasi përveç Ball mungon edhe ylli Anthony Edwards. Timberwolves mund ta sigurojnë kualifikimin në fazën e eliminimit direkt të NBA Cup me një fitore ndaj Memphis.
Në mungesë të Ball, sipas NBC Sports, Bones Hyland mund ta nisë ndeshjen si titullar, ndërsa më shumë minuta priten edhe për Terrence Shannon Jr.
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