Qeveria teknike e Serbisë shkarkon shtatë sekretarë shtetërorë, mes tyre edhe Lav Pajkiçin
Vendimi i firmosur nga kryeministri në mandat teknik, Gjuro Macut, prek Ministrinë e Kulturës dhe Ministrinë e Ekonomisë, pas dorëheqjes së dy ministrave të zgjedhur deputetë
Qeveria teknike e Serbisë ka shkarkuar shtatë sekretarë shtetërorë në Ministrinë e Kulturës dhe në Ministrinë e Ekonomisë, mes tyre edhe Lav Grigorije Pajkiçin, siç njofton N1, duke iu referuar vendimeve të botuara në Gazetën Zyrtare (Službeni glasnik).
Sipas raportimit të Danas, në Ministrinë e Kulturës u shkarkuan Pajkiçi, Dejan Antiçi dhe Miomir Gjorgjeviçi, ndërsa shkarkimet e tjera prekin Ministrinë e Ekonomisë, duke e çuar në shtatë numrin e përgjithshëm të sekretarëve shtetërorë të larguar nga detyra.
Ndryshimet vijnë pas dorëheqjes së ministres së Ekonomisë, Adrijana Mesaroviç, dhe ministrit të Kulturës, Nikola Selakoviç, të cilët u zgjodhën deputetë. Kryetari i Kuvendit, Aleksandar Çupiç, tha më 24 nëntor se parlamenti kishte marrë dorëheqjet e tyre, sipas raportimit të Danas.
Para shkarkimeve, kryeministri në mandat teknik, Gjuro Macut, i autorizoi ministrat në mandat teknik Sinisha Mali dhe Nenad Vujiqin që të marrin përsipër kompetencat e ministrit të Ekonomisë dhe të ministrit të Kulturës, përkatësisht, deri në zgjedhjen e një qeverie të re. Vendimet e shkarkimit u firmosën nga Macut, siç raporton Radio 021.
Me këto vendime, qeveria teknike po vijon rirregullimin e drejtimit të dy ministrive në periudhën e tranzicionit, pas kalimit të dy ministrave në Kuvend, në pritje të formimit të qeverisë së re.
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