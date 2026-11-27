Pirates shkëmbejnë Henry Davisin te Diamondbacks për Tim Tawa
Pittsburgh Pirates e kanë shkëmbyer kapësin Henry Davis te Arizona Diamondbacks në këmbim të lojtarit shumëpozicionësh Tim Tawa, në një shkëmbim një për një. Sipas MLB Trade Rumors, Jeff Passan i ESPN ishte i pari që e raportoi marrëveshjen, ndërsa të dy klubet e kanë njoftuar zyrtarisht. Shkëmbimi është neutral për listën prej 40 lojtarësh.
Davis ishte zgjedhja numër një e përgjithshme e draftit të vitit 2021, me një bonus nën vlerën e slotit prej 6.5 milionë dollarësh, por nuk e gjeti kurrë goditjen e tij në katër sezone të pjesshme në MLB me Pittsburgh. Në vitin 2023 ai regjistroi .213/.302/.351 me 7 home run dhe 76 wRC+ në 255 paraqitje në home plate — ende periudha e tij më produktive me shkopin. Në vitin 2024 ai ra në vetëm .144/.242/.212 (30 wRC+), ndërsa në vitin 2025 regjistroi 40 wRC+ me 7 home run në 283 paraqitje. Në vitin 2026 ai goditi .172/.272/.313 me 10 home run, por me një normë të përmirësuar ecjeje prej 9.4%.
Në Arizona, Davis do të jetë zëvendësi i kapësit titullar Gabriel Moreno, i cili në vitin 2026 goditi .311/.388/.486 me 141 wRC+ në 130 ndeshje. Davis, ndërkohë, është bërë një kapës i mirë në mbrojtje: +16 Defensive Runs Saved dhe +5 Fielding Run Value që nga fillimi i vitit 2025, si dhe në percentilin 73 ose më lart sipas Statcast për bllokimin, kapjen e vjedhjes dhe pop time.
Pittsburgh mund të vazhdojë pa të, sepse Rafael Flores goditi .858 OPS / 130 wRC+ në 163 paraqitje, ndërsa Endy Rodriguez — i cili iu nënshtrua operacionit në ijë në gusht — pritet të kthehet disa muaj pas fillimit të vitit 2027. Davis parashikohet të fitojë një pagë arbitrazhi prej 1.4 milionë dollarësh. Marrëveshja mund t’i mbyllë derën një ribashkimi me agjentin e lirë James McCann.
Tawa, 27 vjeç, nuk ishte kurrë një prospect i lartë, por goditi 31 home run në dy nivele të ligave të vogla në vitin 2024. Në MLB, në vitin 2025 ai regjistroi .201/.274/.347 në 225 paraqitje (70 wRC+), ndërsa në vitin 2026, në 351 paraqitje, e uli normën e strikeout në 23.9% dhe regjistroi 89 wRC+, +1 DRS në bazën e parë, dhe mund të luajë kudo përveç shortstop dhe kapës. Ai është para-arbitrazh, afër pagës minimale të ligës; ndryshimi neto i pagave i shkëmbimit është rreth 500,000 dollarë.
Për Davis, Arizona është një mundësi e re për t’u rilindur pas një kapësi titullar të fortë, ndërsa për Pirates, Tawa sjell fleksibilitet në shumë pozicione dhe një kosto të ulët — një shkëmbim i vogël, por me kuptim për të dyja palët.
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