Fric: Ekspo 2027 vështirë të anulohet, është detyrim ndërkombëtar i Serbisë
Deputetja e Listës Studentore dhe profesoresha e Fakultetit të Ndërtimtarisë, Sanja Fric, thotë se projekti duhet të kthehet në korniza ligjore dhe t'i nënshtrohet kontrollit të sigurisë së objekteve
Deputetja e Listës Studentore dhe profesoresha e Fakultetit të Ndërtimtarisë, Sanja Fric, tha në Insajder TV se ka pak gjasa që Ekspo 2027, ekspozita ndërkombëtare që pritet të mbahet në Beograd, të anulohet, sepse ajo është një detyrim ndërkombëtar që Serbia e ka marrë përsipër, siç raportojnë Danas, N1 dhe Nova.
Sipas saj, qëllimi i autoriteteve të reja është ta kthejnë projektin në korniza ligjore dhe t’i nënshtrojnë kontrollit të sigurisë objektet e destinuara për përdorim masiv. Në kohën e shkurtër që ka mbetur deri te ekspozita, vëmendja duhet të përqendrohet te objektet e domosdoshme për të, ndërsa dinamika e projektit ishte rrezikuar gjatë muajve të mëparshëm, jo vetëm në muajin e fundit, sipas N1-it.
Fric hodhi poshtë pretendimin e ministrit në detyrë të Financave, Siniša Mali, se Lista Studentore do të ishte përgjegjëse nëse Ekspo nuk realizohet, duke theksuar se Lista nuk e ka marrë ende pushtetin ekzekutiv dhe nuk e drejton Ministrinë e Financave.
Lidhur me pezullimin e paralajmëruar të ligjit lex specialis dhe ndërprerjen e mundshme të kontratave të kontestuara të ndërtimit, ajo tha se nuk mund të flitet paraprakisht për ndërprerjen e të gjitha kontratave — çdo projekt duhet të shqyrtohet veçmas — dhe se një ekip ekspertësh po analizon tashmë dokumentacionin, siç raporton Danas.
Ajo konfirmoi gjithashtu se ka disa kandidatë të mundshëm për mandatarin e kryeministrit dhe për ministra, dhe pret që qeveria të formohet deri në fund të vitit.
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