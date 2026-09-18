☀️
Tiranë 26°C · Kthjellët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 94.94 ▼6.84%
ARI 4,436 ▲0.82%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $77,774 ▲ +1.69% ETH $2,490 ▲ +1.82% XRP $1.3257 ▲ +1.9% SOL $105.9600 ▲ +5.92%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 94.94 ▼6.84 % ARI 4,436 ▲0.82 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 94.94 ▼6.84 % ARI 4,436 ▲0.82 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Venecia 2026 mbyllet: Luani i Artë për “Woman Unknown” të May el-Toukhy — dominimi i dokumentarëve dhe mungesa e Hollywood-it Beçiç: Partneriteti me Mejnin, i rëndësishëm për aftësitë mbrojtëse të Malit të Zi — 20 vjet Programi i Partneritetit Shtetëror Protesta sot, Policia thirrje pjesëmarrësve: Tregoni kujdes e maturi, mos hidhni gjësende të forta dhe mos përdorni maska Lojëra fati dhe kanabis në një lokal, arrestohet punonjësi 47-vjeçar në Malësinë e Madhe, në kërkim administratori! “Liria ka emër”- Dy ditë pas vendimit të Hagës, ish-luftëtarët e UÇK zbarkojnë në Durrës, mesazhe mbështetjeje dh
Menu
Kronika

“Liria ka emër”- Dy ditë pas vendimit të Hagës, ish-luftëtarët e UÇK zbarkojnë në Durrës, mesazhe mbështetjeje dh

· 1 min lexim
“Liria ka emër”

Me flamur, simbolet e UÇK-së dhe “Liria ka emër”, dhjetëra luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës mbërritën këtë mëngjes në Portin e Durrësit, dy ditë pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë për 4 ish-krerët e UÇK-së.

Ata mbërritën në Durrës në një moment kur vendimi i 16 shtatorit vijon të shkaktojë reagime në Kosovë dhe Shqipëri.

Ish-luftëtarët, të cilët kanë qenë në Hagë prej ditësh, kishin njoftuar para nisjes se do të udhëtonin drejt Shqipërisë me uniformat e UÇK-së për të përcjellë mesazhe mbështetjeje dhe vetëpërmbajtjeje pas këtij vendimi duke shpresuar se në Apel vendimi do të ndryshojë.

Pas mbërritjes në Durrës, në emër të grupit ka folur komandant Mala i Tetovës, Ismail Selimi, për përjetimin e procesit në Hagë, vendimin e dhënë ndaj ish-krerëve të UÇK-së dhe zhgënjimin e pësuar prej tij dhe politikës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu