Machado dështon tri herë të kthehet në Venezuelë, ndërsa Rodriguez takohet me Trump-in në Nju Jork
Liderja e opozitës venezueliane, Maria Corina Machado, dështoi në tri tentativa për t'u kthyer në Venezuelë në orët e fundit, ndërkohë që presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez u takua me presidentin amerikan Donald Trump në Nju Jork, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Liderja e opozitës venezueliane dhe laureatja e Çmimit Nobel për Paqe, Maria Corina Machado, bëri tri tentativa të pasuksesshme për t’u kthyer në Venezuelë në orët e fundit, bënë të ditur ekipi i saj dhe gazeta spanjolle ABC të martën, ndërsa presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez po takohej me presidentin amerikan Donald Trump në Nju Jork.
Këshilltari i Machados, Pedro Urruchurtu, tha në rrjetet sociale se përpjekjet e fundit detare dhe ajrore ishin ndër shtatë tentativa të dështuara kthimi që kur ajo u largua fshehurazi nga Venezuela nëntë muaj më parë. Një zëdhënës i Machados e konfirmoi njoftimin; vetë Machado nuk ka komentuar publikisht.
Zyrtarë amerikanë, privatisht, i kërkuan Machados ta shtynte kthimin pas tërmeteve të qershorit në Venezuelë dhe e kundërshtuan përpjekjen e saj për t’u rikthyer në vend, sipas burimeve të njohura me çështjen. Departamenti amerikan i Shtetit nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment.
Machado është në mërgim që nga fundi i vitit të kaluar, pas një periudhe fshehjeje pas zgjedhjeve të kontestuara të vitit 2024; ajo kishte premtuar se do të kthehej pas rrëzimit të Nicolas Maduros dhe dy tërmeteve të mëdha që goditën vendin.
Takimi mes Trumpit dhe Rodriguez-it ishte i pari që kur forcat amerikane kapën presidentin e atëhershëm Nicolas Maduro gjatë bastisjes së janarit. Takimi u zhvillua të martën në mbrëmje në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së; Rodriguez pritet t’i drejtohet Asamblesë të mërkurën pasdite. Delegacioni venezuelian synon ta paraqesë vendin si një destinacion “të investueshëm”, ndërsa kritikët thonë se Uashingtoni e ka lënë pas dore opozitën e udhëhequr nga Machado, duke hequr dorë nga kërkesa për zgjedhje të lira në favor të marrëveshjeve të naftës me qeverinë e përkohshme.
Burimi: Reuters
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