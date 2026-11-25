Makina del nga rruga dhe përmbyset në kanal, humb jetën 67-vjeçari në Dimal
Një aksident me pasojë vdekjen e një personi ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të mërkure në fshatin Samaticë, në bashkinë Dimal.
Viktima është identifikuar si Zenun Zeka, 67 vjeç, banues në këtë fshat. Ai dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit i cili ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar i përmbysur në një kanal.
Si pasojë e aksidentit, 67-vjeçari ka humbur jetën. Trupi i tij është transportuar me ambulancë drejt morgut të Spitalit Rajonal të Beratit.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për dokumentimin dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Paraprakisht, dyshohet se shkak i aksidentit mund të ketë qenë shpejtësia e automjetit dhe mungesa e ndriçimit në rrugë.
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