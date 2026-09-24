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Mason Thames, ylli i ‘How to Train Your Dragon’, bëhet protagonist i komedisë së re ‘Narcs’ të Sony Pictures

· 2 min lexim

Aktori 19-vjeçar Mason Thames, i njohur si ylli i versionit live-action të “How to Train Your Dragon” (në rolin e Hiccup) dhe i filmit “The Black Phone”, ka nënshkruar për të qenë protagonisti i filmit të ri “Narcs”, një komedi për moshën e rritjes (coming-of-age) nga Sony Pictures. Detajet e tramas mbahen ende sekret.

John Phillips, skenaristi i komedive të njohura “No Hard Feelings”, “Good Boys” dhe “Dirty Grandpa”, do të bëjë debutimin e tij si regjisor me këtë projekt.

Skenari origjinal është shkruar nga Jordan dhe Justin Shipley, krijuesit e komedisë televizive “Wrecked” të TBS-së, ndërsa Phillips, bashkë me bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Gene Stupnitsky, kanë bërë një rishkrim. Stupnitsky është gjithashtu producent i filmit përmes kompanisë së tij Big Name Entertainment, ndërsa Robert Lamonaca është producent ekzekutiv së bashku me Phillips.

Thames u bë i njohur me filmin “The Black Phone” (2021) dhe u rikthye në vazhdimin “Black Phone 2”. Ai është shfaqur gjithashtu në serialin “For All Mankind” të Apple TV dhe drejtoi versionin live-action të “How to Train Your Dragon” në 2025, vazhdimi i të cilit pritet të dalë më 11 qershor 2027. Komeditë e tij të fundit përfshijnë “Idiots” (të shfaqur në Sundance) dhe “Nimrods” (projekti i grupit Green Day), ndërsa në planet e tij është edhe filmi “Caine” i Donnie Yen-it, në universin e John Wick.

Sony nuk ka njoftuar ende se kur do të nisin xhirimet e filmit apo datën e daljes në kinema.

Burimi: Deadline

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