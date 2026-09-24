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24 Sht 2026
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Kaos në ABA Ligë: udhëheqja reagoi pas mesnate — starti i sezonit në pikëpyetje

Polemika me gjyqtarët dhe pakënaqësia e klubeve kanë vënë në dyshim fillimin e garës së planifikuar për fundjavën; udhëheqja e ligës paralajmëron veprime të menjëhershme ligjore.

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Ndeshje e ABA Ligës — starti i sezonit të ri 2026/27 është vënë në pikëpyetje për shkak të polemikës me gjyqtarët. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Udhëheqja e ligës rajonale të basketbollit ABA ka reaguar mbrëmë, pas mesnate, me një komunikatë zyrtare të lëshuar pas mbledhjes së Kryesisë — në një moment kur “kaosi” rreth gjyqtarëve dhe pakënaqësia e disa klubeve kanë vënë në pikëpyetje startin e sezonit të ri, të planifikuar për këtë fundjavë.

Në komunikatë përmendet shprehimisht “zloupotreba” — abuzimi — dhe paralajmërohen veprime të menjëhershme ligjore. Kryesia e ligës thotë se, me qëllim informimin objektiv të publikut dhe transparencën e plotë, po sqaron të gjitha detajet që lidhen me organizimin e gjykimit në sezonin 2026/27.

Sipas njoftimit, në takimin e punës të anëtarëve të Shoqërisë, të mbajtur më 18 shtator 2026, u mor vendim unanim për hapjen e një konkursi për të gjithë gjyqtarët e interesuar që duan të përfshihen në listën e kandidatëve për delegim në ndeshjet e ligës.

Problemi ka lindur pasi gjyqtarët e deritanishëm kërkuan rritje gati dyfish të shpërblimit për ndeshje. Megjithatë, buxheti i ligës ishte miratuar që në korrik dhe kjo kërkesë nuk mund të plotësohej. Pas refuzimit të gjyqtarëve për të gjykuar ndeshjet, liga u detyrua të hapë konkurs për gjyqtarë të rinj.

Nga ana e klubeve, presidenti i Partizanit dhe njëri prej drejtuesve të ligës, Ostoja Mijailović, ka thënë se eventualisht mund të shtyhet vetëm xhiroja e parë, por ka shprehur bindjen se gara do të nisë në kohë.

Xhiroja e parë është planifikuar për fundjavën e 25–27 shtatorit 2026: të premten luhen Cibona–Budućnost dhe Zadar–Bosna, të shtunën në Çaçak përballen Crvena zvezda–Borac, ndërsa të dielën programohet Partizan–Ilirija.

Burimi: Politika (dhe Kurir)

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