MANILA – Japonia premton rol më të madh në sigurinë rajonale dhe energjetike
MANILA, 17 nëntor /ATSH-DPA/- Japonia do të luajë një rol më aktiv në garantimin e paqes dhe stabilitetit rajonal, si dhe në forcimin e sigurisë energjetike, deklaroi sot kryeministrja japoneze, Sanae Takaichi.
Gjatë takimeve me udhëheqësit e vendeve të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN), në Manila, Takaichi tha se Japonia do të vijojë bashkëpunimin me bllokun prej 11 vendesh, për të përmirësuar sigurinë detare, për të luftuar mashtrimet dhe për të forcuar qëndrueshmërinë ekonomike dhe energjetike përballë kufizimeve të furnizimit.
“Në një kohë kur rendi ndërkombëtar po përjeton një periudhë të paqëndrueshmërisë së madhe, Japonia do të luajë një rol gjithnjë e më aktiv për të ruajtur dhe forcuar rendin ndërkombëtar, të bazuar në lirinë, hapjen, diversitetin, gjithëpërfshirjen dhe shtetin e së drejtës”, deklaroi ajo në nisje të takimit Japoni-ASEAN.
Takaichi propozoi gjithashtu vënien në dispozicion të rezervave të naftës që Japonia nuk i përdor, për të mbështetur një nismë rajonale të udhëhequr nga Filipinet për krijimin e rezervave strategjike të karburantit.
Ajo bëri thirrje për krijimin e një grupi pune për sigurinë e naftës në Azi, në bashkëpunim me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) dhe Institutin e Kërkimeve Ekonomike për ASEAN-in dhe Azinë Lindore.
Ky mekanizëm do të ndihmonte në koordinimin e çlirimit të rezervave të naftës, në raste emergjence dhe transferimin e tyre përmes një qendre të IEA-së në Tokio. /
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