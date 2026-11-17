VENEZUELË – Protestë kombëtare në sektorin publik, punonjësit kërkojnë rritje pagash
KARAKAS, 17 nëntor /ATSH-ANSA/ – Punonjësit e sektorëve të arsimit, shëndetësisë dhe universiteteve në Venezuelë zhvilluan një protestë kombëtare 12-orëshe, duke kërkuar rritjen e pagave, përmirësimin e kushteve të punës dhe shpërblime më të larta për fundvitin.
Protesta u organizua me mbështetjen e më shumë se 120 organizatave sindikale dhe profesionale, të cilat kërkojnë nga qeveria rritjen e të ardhurave, përmirësimin e pensioneve dhe respektimin e marrëveshjeve kolektive të punës.
Shkak për pakënaqësinë është bërë edhe pagesa e shpërblimit të fundvitit. Punonjësit kundërshtojnë shumën e propozuar prej rreth 150 dollarësh në total, pasi pretendojnë se ajo nuk përmbush nevojat e tyre. Vetëm kësti i parë, i paguar më 13 nëntor, ishte rreth 75 dollarë.
Sindikatat kërkojnë që shpërblimi të llogaritet mbi bazën e të ardhurave mujore prej 240 dollarësh, çka do të sillte një pagesë prej 960 dollarësh për katër muaj.
Protestat u zhvilluan në Karakas dhe në disa qytete të tjera të vendit. Punonjësit organizuan tubime pranë universiteteve, spitaleve dhe institucioneve publike, ndërsa në kryeqytet pati edhe bllokime të rrugëve.
Sipas raportimeve të medieve vendase, në protestë morën pjesë mësues, personel shëndetësor, punonjës universitarë, pensionistë dhe përfaqësues të sindikatave.
Punonjësit kërkojnë gjithashtu, rifillimin e negociatave për kontratat kolektive dhe rritjen reale të pagave, duke kundërshtuar zëvendësimin e tyre me bonuse që nuk përfshihen në pagën bazë.
Ndërkohë, qeveria e presidentes në detyrë Delcy Rodríguez, ka njoftuar se gjatë vitit 2027 parashikohen katër rritje të të ardhurave për punonjësit, por pa përcaktuar ende masën e tyre.
Sindikatat kanë paralajmëruar vijimin e protestave nëse kërkesat e tyre nuk marrin përgjigje nga autoritetet. /
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