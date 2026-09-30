Matthew Morrison rikthehet në Broadway si Bobby Darin: tre javë në «Just in Time» nga 20 tetori
Ylli i «Glee»-t pason Jeremy Jordan-in në rolin e legjendës së popit; Carrie St. Louis jep shfaqjen e fundit si Sandra Dee më 18 tetor
Matthew Morrison kthehet në skenën e Broadway-t. Fituesi i çmimit Screen Actors Guild dhe kandidati për Tony, Emmy dhe Golden Globe do të rimarrë rolin e Bobby Darin-it në muzikalin «Just in Time» për një angazhim të kufizuar trejavor, duke nisur të martën, më 20 tetor, në Circle in the Square Theatre, siç njofton Playbill dhe sipas BroadwayWorld.
Morrison do të pasojë kandidatin dy herë për Tony, Jeremy Jordan, i cili do të luajë shfaqjen e tij të fundit si Darin të dielën, më 18 tetor. Të njëjtën ditë jep shfaqjen e fundit edhe Carrie St. Louis në rolin e Sandra Dee-t. Siç ishte njoftuar më herët, ylli i «The Secret Lives of Mormon Wives», Whitney Leavitt, do t’i bashkohet kastit si Sandra Dee më 1 dhjetor.
Morrison e kishte luajtur Darin-in edhe më parë këtë vit, kur zëvendësoi yllin origjinal Jonathan Groff. Muzikali, i zhvilluar dhe i drejtuar nga fituesi i Tony-t, Alex Timbers, me libret nga fituesi i Tony-t, Warren Leight dhe Isaac Oliver, transporton publikun në një klub nate intim me një bandë live në skenë që interpreton hitet ikonike të Darin-it si «Beyond the Sea», «Mack the Knife», «Splish Splash» dhe «Dream Lover».
Producentët Tom Kirdahy, Robert Ahrens dhe John Frost kanë përdorur angazhime të shkurtra me yje të profilit të lartë për të mbajtur gjallë interesin për produksionin, i cili është i vetmi muzikal i sezonit 2024–2025 që ka rikthyer investimin fillestar. Biletat për «Just in Time» janë aktualisht në shitje deri më 7 shkurt 2027.
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