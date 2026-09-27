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Kosova

Mëngjes i freskët, ditë me diell – parashikimi i motit për sot

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Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta deri mesatare. Nuk parashihen reshje.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, emperaturat minimale do të lëvizin nga 6°C deri në 9°C, ndërsa maksimalet nga 16°C deri në 19°C.

Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1 deri 6 meta në sekondë.

Kushtet biometeorologjike do të jenë të mira dhe përgjithësisht të favorshme.

Mëngjeset do të jenë të freskëta, ndërsa gjatë ditës, me rritjen e temperaturave dhe motin kryesisht me diell, priten kushte komode biometeorologjike. /Telegrafi/

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