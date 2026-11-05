Meta paralajmëron: reagimi kundër qendrave të të dhënave pas zgjedhjeve do ta vështirësojë zgjerimin e inteligjencës artificiale
Presidentja e Meta-s, Dina Powell McCormick, tha në konferencën WSJ Tech se fitorja demokrate në zgjedhjet e mesmandatit do ta bëjë shumë më të vështirë ndërtimin e qendrave të të dhënave dhe se industria nuk i ka shpjeguar mirë përfitimet e këtyre investimeve.
Presidentja e Meta-s, Dina Powell McCormick, paralajmëroi se fitoret demokrate në zgjedhjet e mesmandatit do ta bëjnë shumë më të vështirë për kompanitë ndërtimin e qendrave të të dhënave në Shtetet e Bashkuara, siç njofton TechCrunch. Duke folur të mërkurën në konferencën WSJ Tech, ajo tha se industria “nuk ka bërë një punë aq të mirë sa duhej për të shpjeguar përfitimet e këtyre investimeve”, duke e lidhur drejtpërdrejt klimën e re politike me planet e zgjerimit të kompanive të teknologjisë.
Sipas saj, reagimi kundër qendrave të të dhënave ishte qartë pjesë e fushatës zgjedhore dhe lidhet edhe me ndjesitë e njerëzve për inteligjencën artificiale në përgjithësi. “Shfaqja e dukshme e AI-së është një qendër të dhënash dhe njerëzit mund të thonë: nuk e dua këtë në komunitetin tim”, tha Powell McCormick, duke shtuar se çështja më e thellë është se si ndihen njerëzit për AI-në në përgjithësi, jo vetëm për ndërtesat ku ajo zhvillohet.
Meta beson se mund ta kthejë këtë sentiment negativ nëse tregon vlerën e qendrave të të dhënave për komunitetet vendase dhe të vetë teknologjisë, raporton TechCrunch. Teknologjia, siç tha ajo duke cituar Mark Zuckerberg-un, duhet të jetë e demokratizuar, me qasje të drejtë e transparente për të gjithë — një mesazh që kompania synon ta përcjellë më qartë atje ku ndërton.
Meta ndërton qendra të dhënash prej 20 vitesh dhe sot ka qendra në 23 shtete amerikane, ndërsa pesë prej tyre, përfshirë një në Teksas, janë planifikuar si projekte prej një gigavati ose më shumë. Por kompania shqetësohet se mund të humbasë pjesë të investimeve, pasi politikanë kandiduan me platforma kundër qendrave të të dhënave. “Mendoj se do të bëhet më e vështirë”, tha ajo, duke shtuar se po bëhet e qartë cilat modele funksionojnë dhe se shtetet duan pikërisht ato modele.
Modeli që funksionon, sipas Powell McCormick, është ai ku Meta paguan vetë energjinë elektrike, tepricat tatimore nga qendrat drejtohen për mësuesit dhe punonjësit e emergjencave, forca e punës mbahet vendase dhe projekti merr mbështetje dypartiake. Në të ardhmen, projektet do të shqyrtohen më shumë dhe do të peshohen sipas vullnetit të vetë banorëve të komuniteteve ku propozohen.
Meta i ka varur shpresat te investimet në inteligjencën artificiale, veçanërisht te agjenti i saj për konsumatorët, Muse, që sot ka rreth 10 milionë përdorues dhe synon miliarda. Por edhe nëse kjo nuk ndodh, investimet nuk do të shkojnë dëm, sepse vetë fuqia llogaritëse është e vlefshme, tha ajo. “Na vijnë telefonata çdo ditë për të marrë me qira fuqinë llogaritëse që kemi ndërtuar, kështu që në një mënyrë ose në tjetrën shohim një rrugë monetizimi”, tha Powell McCormick.
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