Republikanët kryesorë kërkojnë briefing nga drejtori i Nvidia-s për pretendimet për spiunazh kinez
Tre kryetarë komisionesh në Dhomën e Përfaqësuesve i kërkojnë Jensen Huang-ut një briefing me dyer të mbyllura më 18 nëntor për raportimin mbi lidhjen e tij me një biznesmene kineze të hetuar nga autoritetet amerikane.
Ligjvënësit kryesorë republikanë në Dhomën e Përfaqësuesve po i kërkojnë drejtorit ekzekutiv të Nvidia-s, Jensen Huang, që ta informojë Kongresin këtë muaj për një raportim lajmesh që pretendon lidhjen e tij të ngushtë me një biznesmene kineze që i kalonte informacion Pekinit, sipas një letre që e ka parë Reuters. Kërkesa vjen në një moment kur shqetësimet për rrjedhjen e teknologjisë së avancuar amerikane drejt Kinës janë kthyer sërish në qendër të debatit në Uashington.
Sipas raportimit të Reuters, çështja lidhet me një hetim të autoriteteve amerikane ndaj Alice Huang, ish-drejtoreshë e kompanisë Megaspeed me seli në Singapor, e cila blen çipa të inteligjencës artificiale nga Nvidia. New York Times raportoi muajin e kaluar se autoritetet e kanë vëzhguar Megaspeed nga dyshimet se ndihmoi Pekinin të siguronte çipa të avancuar AI, dërgesat e të cilëve drejt Kinës janë të ndaluara.
Në letrën e datës 4 nëntor, Brian Mast, kryetar i Komisionit për Punë të Jashtme, John Moolenaar, drejtues i Komisionit Përzgjedhës për Kinën, dhe Eric Crawford, kryetar i Komisionit të Inteligjencës, i kërkojnë Huang-ut një briefing me dyer të mbyllura më 18 nëntor për raportimin e NYT dhe për “protokollet e sigurisë së Nvidia-s kundër spiunazhit të kundërshtarëve të huaj”.
Sipas tyre, raportimi ngre “shqetësime të rëndësishme të sigurisë kombëtare për qasjen e Kinës në teknologjinë dhe informacionin e ndjeshëm amerikan” dhe “është jetike që Kongresi të përcaktojë masën në të cilën është vënë në rrezik siguria kombëtare e SHBA-së”. Ligjvënësit duan të kuptojnë nëse dhe sa ka mundur të përfitojë Pekini nga kanalet e dyshuara të rrjedhjes së informacionit.
Nvidia nuk e komentoi letrën, por tha se Huang flet me “mijëra drejtues klientësh çdo vit” dhe theksoi se klientët cloud në Azi marrin informacion të zakonshëm biznesi, jo sekrete tregtare të ndjeshme të Nvidia-s e as gjë të lidhur me sigurinë kombëtare amerikane. Kompania shtoi se merr shpesh përditësime nga qeveria amerikane për palë e entitete shqetësuese dhe vepron gjithmonë në përputhje me to.
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