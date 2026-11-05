☀️
Tiranë 9°C · Kthjellët 05 Nëntor 2026
S&P 500 7,379 ▼4.02%
DOW 51,639 ▼3.22%
NASDAQ 24,418 ▼5.12%
NAFTA 90.70 ▲2.93%
ARI 4,116 ▲1.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
₿ CRYPTO
BTC $76,046 ▼ -5.18% ETH $2,248 ▼ -6.91% XRP $1.2416 ▼ -4.8% SOL $89.7900 ▼ -5.39%
S&P 500 7,379 ▼4.02 % DOW 51,639 ▼3.22 % NASDAQ 24,418 ▼5.12 % NAFTA 90.70 ▲2.93 % ARI 4,116 ▲1.06 % S&P 500 7,379 ▼4.02 % DOW 51,639 ▼3.22 % NASDAQ 24,418 ▼5.12 % NAFTA 90.70 ▲2.93 % ARI 4,116 ▲1.06 %
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
05 Nën 2026
Breaking
Dhunim e ngacmim, ekstradohet nga Franca në Kosovë i dyshuari Debati për Raportin e KE-së në Kuvend: opozita kritikon ngecjet, Kurti premton plan pune për gjetjet Dow humb 1.600 pikë dhe fshin gjithë fitimin paszgjedhor, Nasdaq bie 5 për qind ndërsa shitja e aksioneve të çipave thellohet Siljanovska-Davkova në Bruksel: Maqedonia mbetet e përkushtuar ndaj rrugës evropiane, pavarësisht bllokadës “E godita me 3 herë me çekiç në kokë, humbi syrin”, gjykata liron burrin që masakroi gruan në Shkodër
Menu
Politika

VKM/ “Certifikatë e detyrueshme para lejes së ndërtimit”- Qeveria miraton rregullat e reja për resortet mikse, ja sa do

· 2 min lexim
rregullat e reja

Këshilli i Ministrave ka miratuar rregulla të reja për strukturat akomoduese dhe projektet turistike, duke përcaktuar kriteret që duhet të përmbushin resortet mikse, ku krahas hoteleve dhe ambienteve turistike parashikohen edhe hapësira banimi.

Sipas vendimit, të paktën 60% e sipërfaqes totale të ndërtimit duhet t’u dedikohet funksioneve turistike, ndërsa pjesa e destinuar për banim nuk mund të kalojë 40%. Ky raport do të llogaritet mbi sipërfaqen e ndërtimit dhe jo mbi sipërfaqen e tokës.

Për të shmangur paqartësitë, zhvilluesit do të duhet të përcaktojnë që në fazën e projektimit se cilat ambiente do të përdoren për qëllime turistike dhe cilat për banim. Në përllogaritje do të përfshihen edhe hapësirat e përbashkëta, në varësi të funksionit që do të kenë.

Një tjetër kusht i vendosur nga qeveria është pajisja me certifikatë paraprake kategorizimi përpara marrjes së lejes së ndërtimit. Dokumenti do të lëshohet nga ministria përgjegjëse për turizmin dhe do të konfirmojë nëse projekti plotëson kriteret e kategorisë së propozuar. Kjo certifikatë nuk zëvendëson lejen e ndërtimit.

Vendimi parashikon gjithashtu që apartamentet, vilat dhe dhomat e projektuara për akomodim turistik të mos kategorizohen më si struktura të veçanta, por të jenë pjesë e resortit dhe të funksionojnë nën një administrim të përbashkët.

Ndërkohë, apartamentet e ndërtuara për banim nuk mund të përdoren automatikisht për akomodim turistik. Për këtë duhet të plotësohen kërkesat ligjore dhe të miratohet më parë ndryshimi i destinacionit të tyre.

Rregullat e reja nuk cenojnë certifikatat e lëshuara më parë për apartamente, vila, dhoma apo hotele të shpërndara, të cilat mund të vijojnë aktivitetin sipas kategorisë së miratuar. Gjithashtu, projektet që kanë marrë lejen e ndërtimit përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr. 83/2026 nuk kanë detyrimin për t’u pajisur me certifikatë paraprake kategorizimi.

Vendimi hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu