Qeveria miraton edhe kompensimin për transportin publik! Karburanti 50 lekë për litër, fondi 209 milionë lekë, ja afati i
Qeveria ka miratuar kompensimin financiar për kompanitë e transportit publik, në masën 50 lekë për çdo litër karburanti të konsumuar, për të përballuar kostot e shkaktuara nga situata në tregun e hidrokarbureve.
Vendimi i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave më 5 nëntor parashikon një fond prej 209 milionë lekësh nga rezerva e buxhetit të shtetit për vitin 2026. Nga kjo mbështetje do të përfitojnë shoqëritë që ofrojnë shërbimin e transportit qytetës, rrethqytetës dhe ndërqytetës.
Kompensimi do të jepet për karburantin e konsumuar gjatë periudhës qershor–tetor 2026. Sipas vendimit, sasia e karburantit që do të kompensohet nuk mund të tejkalojë 110% të konsumit mesatar mujor të regjistruar gjatë periudhës mars–maj 2026 për secilën kompani.
Për të përfituar mbështetjen financiare, shoqëritë e transportit duhet të paraqesin kërkesë pranë administratës tatimore ku janë të regjistruara, të shoqëruar me licencën e vlefshme të transportit, të dhënat identifikuese, numrin e llogarisë bankare dhe faturat e furnizimit me karburant.
Kompanitë që ushtrojnë edhe veprimtari të tjera duhet të paraqesin dokumentacion shtesë për të vërtetuar sasinë e karburantit të përdorur për transportin e udhëtarëve.
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave është 16 nëntori 2026.
Pas marrjes së kërkesave, administrata tatimore do të verifikojë dokumentacionin dhe brenda 15 ditëve pune do t’i përcjellë thesarit listën e subjekteve përfituese dhe urdhër-shpenzimet përkatëse. Pagesat do të kryhen brenda pesë ditëve pune nga marrja e dokumentacionit nga thesari.
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