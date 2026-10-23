Meta shtyn deri më 20 nëntor kushtet e reja tregtare pas protestave të botuesve për përdorimin e përmbajtjes nga AI
Kushtet që duhej të hynin në fuqi më 30 tetor u shtynë për tri javë, pasi botuesit dhe reklamuesit në Evropë, Britani dhe SHBA akuzuan Meta-n se kërkon të drejtë të pakufizuar për të mbledhur përmbajtjen e faqeve të lajmeve për shërbimet e saj të inteligjencës artificiale.
Meta do ta shtyjë hyrjen në fuqi të kushteve të saj të reja tregtare nga 30 tetori më 20 nëntor, pas valës së protestave të botuesve dhe reklamuesve dixhitalë. Siç njofton The Verge, zëdhënësi i kompanisë, Daniel Roberts, tha se shtyrja bëhet “për t’i dhënë më shumë kohë për t’u shpjeguar partnerëve dhe palëve të interesuara se çfarë ndryshon dhe çfarë jo”.
Sipas raportimit të Reuters, vendimi pasoi ankesat e botuesve dhe reklamuesve pranë autoriteteve antitrust të Bashkimit Evropian dhe të Britanisë, të cilët pretendojnë se kushtet e reja do t’i jepnin Meta-s të drejtë të pakufizuar për të përdorur përmbajtjen e tyre për shërbimet e inteligjencës artificiale. Meta i ka hedhur poshtë këto pretendime.
Kushtet, që duhej të hynin në fuqi më 30 tetor, dukeshin se i jepnin Meta-s leje të lirë për të mbledhur përmbajtjen e faqeve të lajmeve që përdorin platformat e saj dhe për ta përdorur atë material për trajnimin e modeleve të AI-së. Siç vëren The Verge, kompania e hoqi nga teksti fjalën “trajnim”, por ekspertët ligjorë thonë se ndryshimi nuk mjafton për të përjashtuar këtë mundësi.
Presioni nuk erdhi vetëm nga Evropa. News/Media Alliance, organizata që përfaqëson më shumë se 2.000 botues amerikanë, i dërgoi të enjten një letër drejtorit ekzekutiv Mark Zuckerberg, duke kërkuar tërheqjen e kushteve me arsyetimin se do të shkaktonin “dëm të rëndë” për botuesit. Sipas Fast Company, shtyrja u bë pa njoftim paraprak, vetëm një ditë pas kësaj letre, dhe zëdhënësi i Meta-s shtoi se kompania do të sqarojë edhe mënyrën se si përdor mbledhësit automatikë të uebit dhe faktin që pronarët e përmbajtjes mund të përdorin ende skedarin robots.txt për të shprehur preferencat e tyre.
Në Evropë, reagimi i rregullatorëve ishte i menjëhershëm. Siç raporton Rapporteur, autoriteti britanik i konkurrencës, CMA, konfirmoi se është në “bisedime urgjente” me Meta-n këtë javë dhe paralajmëroi se mund të përdorë kompetencat e tij zbatuese nëse gjen shkelje të konkurrencës, ndërsa Komisioni Evropian e mirëpriti shtyrjen dhe tha se ajo erdhi pas diskutimeve me kompaninë. Këshilli Evropian i Botuesve, megjithatë, u shpreh se, pavarësisht shtyrjes së datës, në thelb “pak ka ndryshuar”.
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