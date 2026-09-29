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Ekspozita

Rekord ankandi për Jangarh Singh Shyam: vepra e artistit tribal indian shitet rreth 2.15 milionë dollarë në Mumbai

Vepra e pa titulluar në akrilik e vitit 1999, e vlerësuar 4–6 crore rupi, arriti 18 crore rupi në ankandin e galerisë Pundole — rreth shtatë herë më shumë se rekordi i mëparshëm i artistit, i vendosur vetëm pesë ditë më parë.

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Jangarh Singh Shyam duke punuar në Bharat Bhawan, Bhopal (CC BY-SA 4.0, Jimparsons73, Wikimedia Commons)

Një pikturë e pa titulluar në akrilik e vitit 1999 e Jangarh Singh Shyam, artistit indian të fisit Gond, u shit për 18 crore rupi — rreth 2.15 milionë dollarë — në ankandin e galerisë Pundole në Mumbai, duke vendosur një rekord të ri absolut për artistin dhe për artin indigjen indian, siç njofton Asia Sentinel. Vepra, 91 me 69 inç, që paraqet një figurë shpirtërore të rrethuar nga gjarpërinj dhe zogj në një pemë, ishte vlerësuar fillimisht mes 4 dhe 6 crore rupi.

Sipas Robb Report India, oferta nisi ngadalë, rreth 7–9 crore rupi, para se tre blerës, pastaj dy, ta ngjitnin çmimin me nga një crore për çdo ofertë; blerësi fitues, i identifikuar me numrin 1730, bleu gjithashtu një skulpturë mermeri të Jagdish Swaminathan-it dhe një skulpturë bronzi të Somnath Hoare-it. Piktura nuk ishte shfaqur kurrë më parë në ankand.

Rezultati është gati shtatë herë më i lartë se rekordi i mëparshëm i artistit — 2.88 crore rupi (rreth 303 mijë dollarë) — i vendosur vetëm pesë ditë më parë në Saffronart të Mumbait për veprën “Bel Mukhota (Gond)”, dhe shumë mbi rekordin e vitit 2023 prej 91 mijë dollarësh në të njëjtën galeri. Megjithatë, siç vë në dukje Asia Sentinel, 2.15 milionë dollarë mbeten ende larg rekordeve të artistëve kryesorë indianë, që po shkojnë drejt 20 milionë dollarëve.

Shyam (1962–2001), ndoshta artisti indigjen më i famshëm i Indisë, i përkiste fisit Gond të Madhya Pradesh-it: ishte luajtës fyelli dhe pikturonte me pigmente natyrore muret e fshatit të tij Patangarh, derisa u zbulua në fillim të viteve ’80 nga artisti Jagdish Swaminathan. Ai vdiq në vitin 2001, në moshën 40-vjeçare, gjatë një rezidence artistike në Japoni; veprat e tij ruhen në koleksione ndërkombëtare, përfshirë Guggenheim-in e Nju Jorkut.

Ankandi i Pundole-së u kryesua nga “Red Girl” e M.F. Husain-it, e shitur për 65 crore rupi — trembëdhjetë herë mbi vlerësimin maksimal prej 5 crore — ndërsa një vepër nga seria “Bird, Tree and Mountain” e Swaminathan-it arriti 5 crore rupi, mbi vlerësimin 3 crore.

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