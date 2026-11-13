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13 Nën 2026
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Milani me plane të mëdha për mbrojtjen! Gonçalo Inacio në janar dhe Van Dijk në verë

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Milani me plane të mëdha për mbrojtjen! Gonçalo Inacio në janar dhe Van Dijk në verë

Gonçalo Inacio menjëherë, Van Dijk në verë. Ëndërrojnë tifozët e Milanit, shpresojnë edhe Amorim dhe Cardinale. Klubi kuqezi ka në plan të bëjë investime të rëndësishme në merkato dhe portugezi është një nga lojtarët e preferuar të trajnerit aktual. Zërat për përpjekje të reja të Milanit para merkatos së janarit konfirmohen në Portugali.

“Kapiteni i Sporting Lisbonës sërish në radarët e Milanit – shkruan ‘ABola’. – Mund të ketë një marrëveshje në janar, i përshtatet në mënyrë perfekte stilit të lojës së Amorim”. Klubi portugez mbahet fort pas klauzolës prej 60 milionë eurosh në kontratën e mbrojtësit, ndërsa te Milani shpresojnë se mund ta marrin këtë futbollist për një shifër më të ulët.

Nëse Inacio është një goditje e arritshme, Van Dijk është më shumë një sugjerim. Ditët e fundit, nga grumbullimi me Holandë, mbrojtësi i Liverpool-t ka lënë të hapur largimin e mundshëm nga ‘Reds’. Dhe kjo është muzikë për veshët e Cardinale-s, që e vlerëson shumë lojtarin, por jo vetëm ai. Mbrojtësi 35-vjeçar preferohet edhe nga Zlatan Ibrahimovic.

Sipas “La Gazzetta dello Sport”, do të duhet një Milan me ambicie për titullin që ta bindë holandezin, i cili kërkohet edhe nga klubet turke. Është një ide dhe Cardinale është gati të përfitojë për të afruar në skuadër një element me personalitet dhe eksperiencë.

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