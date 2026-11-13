MJEDIS – Mikroplastika po ndryshon ngjyrën e Paqësorit
– Një nga zonat më të mëdha të akumulimit të mbetjeve plastike në botë, e njohur si “Great Pacific Garbage Patch” ose “Ishulli i Madh i Plastikës” në oqeanin Paqësor, po shkakton një tjetër ndikim shqetësues në mjedis: ndryshimin e ngjyrës së ujit të oqeanit, shkruan focus.it.
Sipas një studimi të publikuar në revistën shkencore ”Communications Earth & Environment”, përqendrimi i lartë i mikroplastikës në këtë zonë po ndikon në mënyrën se si drita depërton dhe reflektohet në ujë, duke i dhënë oqeanit një nuancë më të theksuar cian, mes blusë dhe jeshiles.
E ashtuquajtura “ishull plastik” nuk është një masë e madhe mbetjesh që qëndron mbi sipërfaqen e detit, por një zonë e gjerë ku përqendrimi i mbetjeve plastike është veçanërisht i lartë.
Sipas vlerësimeve të organizatës jofitimprurëse “The Ocean Cleanup”, kjo hapësirë ka një sipërfaqe rreth tre herë më të madhe se Franca dhe përmban afërsisht 100 mijë tonë materiale plastike.
Mikroplastikat përbëjnë rreth 8% të vëllimit të përgjithshëm të ndotjes në këtë zonë. Studiuesit nga Universiteti i Bergenit, në Norvegji, zbuluan se një përqendrim prej vetëm 5 miligramësh mikroplastikë për metër kub ujë mund të shkaktojë ndryshime të dallueshme në ngjyrën e oqeanit.
Për të verifikuar rezultatet, shkencëtarët analizuan edhe imazhet satelitore të zonës dhe konstatuan se ujërat përreth grumbullimit të plastikës kanë një ngjyrë më të prirur drejt cianit, krahasuar me zonat përreth më pak të ndotura.
Studiuesit shqyrtuan gjithashtu mundësinë që ky ndryshim të lidhej me faktorë të tjerë natyrorë, si pakësimi i fitoplanktonit për shkak të fenomenit klimatik El Niño. Megjithatë, pas 1 000 simulimeve, mikroplastikat rezultuan faktori kryesor në ndryshimin e ngjyrës së ujit, ndërsa fitoplanktoni ndikoi vetëm në 3% të skenarëve të analizuar.
Gjetjet ngrenë shqetësime të reja për ndikimin afatgjatë të ndotjes plastike në ekosistemet detare.
Sipas autorëve të studimit, edhe nëse do të arrihej të hiqeshin mbetjet më të mëdha plastike, pastrimi i mikroplastikave nga një hapësirë kaq e gjerë do të ishte një sfidë jashtëzakonisht e vështirë, madje potencialisht e pamundur.
Studimi tregon se ndotja plastike nuk përbën vetëm një kërcënim për jetën detare, por po lë gjurmë të dukshme edhe në vetë karakteristikat fizike të oqeanit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.