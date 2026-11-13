Aksident në Selenicë, automjeti përmbyset në anë të rrugës, shoferi pëson lëndime të lehta
Një automjet që udhëtonte nga Vlora drejt Selenicës doli nga kontrolli dhe u përmbys pranë fshatit Kotë; shoferi u dërgua në Spitalin Rajonal të Vlorës me lëndime të lehta.
Një aksident rrugor u regjistrua në rrugën e Lumit të Vlorës, pranë fshatit Kotë në Selenicë, ku një automjet u përmbys dhe përfundoi në anë të rrugës, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas informacioneve të para, automjeti po udhëtonte nga Vlora drejt Selenicës kur drejtuesi humbi kontrollin mbi të dhe mjeti u përmbys. Dyshohet se shkak i aksidentit është shpejtësia e lartë.
Shoferi ka shpëtuar me lëndime të lehta dhe është transportuar në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po merr kujdesin mjekësor të nevojshëm.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat po punojnë për të sqaruar rrethanat e plota të aksidentit.
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