Qeveria riorganizon Grupin Negociator me BE-në, ndryshojnë përgjegjësit për disa kapituj
Këshilli i Ministrave miratoi ndryshime në përbërjen e Grupit Negociator për negociatat e anëtarësimit në BE; Megi Fino emërohet zëvendëskryenegociatore dhe ndryshojnë përgjegjësit për disa kapituj.
Këshilli i Ministrave ka miratuar një sërë ndryshimesh dhe shtesash në përbërjen e Grupit Negociator për negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, siç njofton Shqiptarja.com. Vendimi riorganizon grupin që drejton procesin e negociatave dhe përcakton përgjegjës të rinj për disa nga kapitujt e negociatave.
Vendimi është botuar në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi pas botimit aty. Sipas njoftimit, qëllimi i ndryshimeve është përshtatja e strukturës me organizimin e ri të ministrive pas riformësimit të Qeverisë, si dhe sigurimi i vazhdimësisë dhe i efikasitetit në procesin e negociatave. Grupi zgjerohet gjithashtu me përfaqësues nga institucione kyçe.
Ndryshimi kryesor në krye të strukturës është emërimi i Megi Finos, zëvendësministre për Evropën dhe Punët e Jashtme, si zëvendëskryenegociatore. Ajo do të ketë një rol qendror në koordinimin e punës së grupit dhe në ndjekjen e negociatave me Bashkimin Evropian.
Ndryshime janë bërë edhe në përgjegjësitë për disa kapituj. Jorida Kume do të jetë përgjegjëse për Kapitullin 24 “Drejtësia, Liria dhe Siguria”, ndërsa Erald Seferi, drejtues i Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave në Kryeministri, do të mbulojë Kapitullin 34 “Institucionet”. Gentian Xhaxhiu merr Kapitullin 16 “Tatimet”, Fatjon Ziu Kapitullin 20 “Ndërmarrjet dhe Politika Industriale”, kurse Erjola Shehu Kapitullin 26 “Arsimi dhe Kultura”.
Po ashtu, Ivi Kaso zëvendëson Edlira Gjonin në Kapitullin 3 “E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve”, Anila Gjeta merr Kapitullin 7 “E drejta e pronësisë intelektuale” nga Edlira Gjoni, ndërsa Anila Bani merr Kapitullin 8 “Politika e konkurrencës” nga Edlira Gjoni. Me këto ndryshime, Qeveria synon të forcojë organizimin e Grupit Negociator dhe të garantojë vazhdimësinë e punës për kapitujt e negociatave.
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