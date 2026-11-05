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Konflikti SHBA - Iran

Cisternë goditet nga dy projektilë të paidentifikuar në veri të Katarit, gjendja e ekuipazhit ende e paqartë

Një cisternë u godit nga dy projektilë të paidentifikuar rreth 50 milje detare në veri të Madinat ash Shamal në Katar, njoftoi agjencia britanike UKMTO. Incidenti ndodhi të mërkurën në orën 23:20 GMT; gjendja e ekuipazhit dhe shkalla e dëmeve mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet po hetojnë.

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Anije luftarake shoqëron një cisternë nafte në ujërat e Gjirit (foto arkiv)

Një cisternë u godit nga dy projektilë të paidentifikuar rreth 50 milje detare (rreth 93 kilometra) në veri të qytetit Madinat ash Shamal në Katar, siç njofton Reuters duke cituar agjencinë britanike UKMTO (Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar). Incidenti ndodhi të mërkurën në orën 23:20 GMT, ndërsa agjencia e bëri njoftimin të enjten.

Sipas UKMTO-së, gjendja e ekuipazhit dhe shkalla e dëmeve mbeten ende të paqarta dhe burimi i projektilëve nuk është identifikuar. Anijeve u është këshilluar të lundrojnë me kujdes në zonë dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për incidentin. Të njëjtin njoftim të UKMTO-së e raportoi mëngjesin e së enjtes edhe Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën e Iranit.

Goditja ndodh ndërsa Katari ka shtuar përpjekjet ndërmjetësuese për t’i dhënë fund luftës mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit tha të martën se të dyja palët po shqyrtojnë propozimet e paraqitura nga ndërmjetësit dhe se bisedimet vazhdojnë, siç raporton Reuters.

Në një incident tjetër të veçantë, kompania katariane Nakilat njoftoi të dielën se transportuesi i saj i gazit të lëngshëm Al Mayeda u godit nga objekte të paidentifikuara gjatë lundrimit në Gjirin Persik më 30 tetor. Sipas kompanisë, asnjë anëtar i ekuipazhit nuk u lëndua dhe nuk pati ndikim mjedisor, ndërsa anija mbeti e sigurt dhe funksionale gjatë vlerësimit të goditjes.

Lundrimi tregtar në Gjirin Persik dhe në Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës, është goditur vazhdimisht që nga fillimi i luftës SHBA–Iran në shkurt, mes sulmeve ndaj anijeve, bllokadës detare amerikane dhe mbylljes faktike të ngushticës nga Irani.

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