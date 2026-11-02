Miljojko Gjorgjeviq deklarohet i pafajshëm për krime lufte kundër civilëve në Zveçan
Ish-komandanti i repartit rezervë të policisë në Zveçan u deklarua i pafajshëm në Gjykatën Themelore në Prishtinë, pasi iu lexua aktakuza e Prokurorisë Speciale për krimet e viteve 1998–1999.
Miljojko Gjorgjeviq nga Mitrovica e Veriut është deklaruar i pafajshëm të hënën, më 2 nëntor, para Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, ndaj aktakuzës për krim lufte kundër popullsisë civile në komunën e Zveçanit. Siç njofton Kosovo Online, deklarimi erdhi pasi në seancën përgatitore iu lexua aktakuza.
Sipas Prokurorisë Speciale, siç raporton Indeksonline, Gjorgjeviq ngarkohet se në vitet 1998–1999, si komandant i repartit policor në përbërje rezervë në Zveçan dhe në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të forcave policore serbe, ka kryer vrasje, trajtim çnjerëzor, frikësim, shkatërrim të pasurisë, dëbim masiv dhe spastrim etnik të popullsisë civile, nën përgjegjësi individuale dhe komanduese. Një nga episodet e aktakuzës lidhet me një operacion të 29 prillit 1999 në një fshat të komunës së Zveçanit, ku u vranë tre civilë dhe shtatë të tjerë u rrëmbyen; trupat e gjashtë prej tyre u gjetën më vonë në varrezat e Suhodollit.
Gjorgjeviq ishte arrestuar më 15 maj 2025 në Mitrovicën e Veriut dhe që atëherë ndodhet në paraburgim. Seanca përgatitore ishte caktuar fillimisht për 23 tetor, por u shty sepse mbrojtja nuk i kishte marrë shkresat e lëndës; avokati Predrag Milljkoviq kishte kërkuar shtyrjen, në mënyrë që mbrojtja të mos e humbiste afatin 30-ditor për kundërshtime. Aktakuza ndaj tij u ngrit në tetor 2026.
I pandehuri prezumohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të vërtetohet me vendim të formës së prerë. Po të njëjtën ditë, siç njofton Kosovo Online, Gjykata Themelore në Prishtinë ka vazhduar edhe gjykimin ndaj Momir Pantiqit dhe Zharko Zariqit, të akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile në komunën e Istogut në vitet 1998–1999, ku u dëgjuan tre dëshmitarë; gjykimi ndaj tyre vazhdon më 26 dhe 27 nëntor.
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