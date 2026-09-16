Minestrone italiane — supa klasike me perime të freskëta
Supa më e famshme e kuzhinës italiane, plot shije dhe shëndet: perime të stinës, fasule dhe makarona të vogla, të gatuara ngadalë në një lëng të pasur.
PËRBËRËSIT (për 6 persona)
- 2 lugë vaj ulliri
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 2 karota, të prera në kubikë
- 2 kërcell selino, të prerë hollë
- 1 kungull i vogël (zucchini), në kubikë
- 2 patate mesatare, në kubikë
- 200 g fasule të bardha të ziera
- 400 g domate të konservuara të grira
- 1.5 litra lëng perimesh (ose ujë)
- 80 g makarona të vogla (ditalini ose të ngjashme)
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 1 gjethe dafine
- kripë dhe piper i zi sipas shijes
- borzilok i freskët dhe parmixhan i grirë për servirje (opsionale)
HAPAT E PËRGATITJES
- Në një tenxhere të madhe ngroh vajin e ullirit në zjarr mesatar. Shto qepën, karotat dhe selinon; kaurdis 6–8 minuta derisa të zbuten.
- Shto hudhrën dhe kaurdis edhe 1 minutë, duke e përzier.
- Shto patatet, kungullin, domatet e grira, gjethen e dafinës dhe lëngun e perimeve. Sille në zierje, pastaj ul zjarrin dhe lëre të gatuhet rreth 20 minuta.
- Shto fasulet e bardha dhe makaronat; gatuaj edhe 10–12 minuta të tjera, derisa makaronat të jenë gati.
- Hiq gjethen e dafinës dhe rregulloje me kripë e piper. Servire të nxehtë, me borzilok të freskët dhe parmixhan të grirë sipër.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 35 minuta | Porcionet: 6
Tema: kuzhinë italiane minestrone perime supë
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