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Receta gatimi

Minestrone italiane — supa klasike me perime të freskëta

Supa më e famshme e kuzhinës italiane, plot shije dhe shëndet: perime të stinës, fasule dhe makarona të vogla, të gatuara ngadalë në një lëng të pasur.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (për 6 persona)

  • 2 lugë vaj ulliri
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 2 karota, të prera në kubikë
  • 2 kërcell selino, të prerë hollë
  • 1 kungull i vogël (zucchini), në kubikë
  • 2 patate mesatare, në kubikë
  • 200 g fasule të bardha të ziera
  • 400 g domate të konservuara të grira
  • 1.5 litra lëng perimesh (ose ujë)
  • 80 g makarona të vogla (ditalini ose të ngjashme)
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1 gjethe dafine
  • kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • borzilok i freskët dhe parmixhan i grirë për servirje (opsionale)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Në një tenxhere të madhe ngroh vajin e ullirit në zjarr mesatar. Shto qepën, karotat dhe selinon; kaurdis 6–8 minuta derisa të zbuten.
  2. Shto hudhrën dhe kaurdis edhe 1 minutë, duke e përzier.
  3. Shto patatet, kungullin, domatet e grira, gjethen e dafinës dhe lëngun e perimeve. Sille në zierje, pastaj ul zjarrin dhe lëre të gatuhet rreth 20 minuta.
  4. Shto fasulet e bardha dhe makaronat; gatuaj edhe 10–12 minuta të tjera, derisa makaronat të jenë gati.
  5. Hiq gjethen e dafinës dhe rregulloje me kripë e piper. Servire të nxehtë, me borzilok të freskët dhe parmixhan të grirë sipër.

Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 35 minuta | Porcionet: 6

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