Ministri egjiptian Abdelatty: një përshkallëzim i ri i luftës SHBA–Iran do të ishte më shkatërrues
Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, tha në Dialogun e Manamasë se është jashtëzakonisht i shqetësuar se një raund i dytë i luftës do të ishte më i rrezikshëm, më shkatërrues dhe nuk do të çonte askund.
Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, tha të shtunën se është “jashtëzakonisht i shqetësuar” se një përshkallëzim i ri i luftës mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të ishte më shkatërrues dhe do të kishte ndikim të madh, siç njofton Reuters. Deklarata u bë në samitin e sigurisë Dialogu i Manamasë i IISS-së, që po mbahet në Bahrein.
“Raundi i dytë do të jetë më i rrezikshëm, më shkatërrues dhe nuk do të çojë askund. Duhet të nxjerrim mësime nga e kaluara”, tha Abdelatty, duke paralajmëruar se një rifillim i përshkallëzuar i luftimeve rrezikon pasoja edhe më të rënda se ato të deritanishmet.
Paralajmërimi vjen ndërsa marrëveshja e përkohshme e arritur në qershor nuk arriti të siguronte një armëpushim të qëndrueshëm në luftën me Iranin, as të rivendoste lundrimin normal nëpër Ngushticën e Hormuzit. Irani ka propozuar ndërkohë që Uashingtoni të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane në këmbim të rihapjes së rrugës detare nga Teherani brenda shtatë ditësh.
Sipas raportimit të Reuters, ndërmjetësit katarikë u kthyen të premten në Teheran në një përpjekje të re për një marrëveshje, por palët mbeten të ndara nëse në qendër duhet të jenë më parë negociatat bërthamore apo lehtësimi i bllokadës dhe i sanksioneve ndaj naftës.
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