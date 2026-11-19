Minnesota United në bisedime me Boxall dhe Trapp për kthimin, Gressel largohet pas refuzimit të opsionit
Minnesota United FC publikoi të enjten, më 19 nëntor, vendimet e fundvitit për rosterin, duke konfirmuar, sipas MLSsoccer.com, se është në bisedime për të rikthyer mbrojtësin Michael Boxall dhe mesfushorin Wil Trapp.
Të dy legjendat e klubit janë jashtë kontrate pas sezonit 2026, por mund të kthehen në Minnesota në vitin 2027.
Boxall, i cili luajti për Zelandën e Re në Kupën e Botës FIFA 2026, është lideri i të gjitha kohërave i Loons për paraqitje në të gjitha garat, me 304 ndeshje. Trapp është i dyti në këtë listë, me 204 ndeshje për Minnesota.
Në bisedime për kthimin janë katër lojtarë: Michael Boxall (Mbrojtës), Kyle Duncan (Mbrojtës), Alec Smir (Portier) dhe Wil Trapp (Mesfushor).
Klubi ushtroi opsionet e kontratës për pesë lojtarë: Marcus Caldeira (Sulmues), i përshkruar si sulmuesi që shpërtheu, Kieran Chandler (Mbrojtës), Mamadou Dieng (Sulmues), Britton Fischer (Mbrojtës) dhe Darius Randell (Sulmues), sulmuesi i rritur në klub dhe ndërkombëtar i të rinjve të SHBA-së.
Opsionet u refuzuan për dy lojtarë: Jordan Adebayo-Smith (Sulmues) dhe mesfushori veteran Julian Gressel (Mesfushor). Me refuzimin e opsionit, Gressel largohet nga Minnesota.
Klubi ushtroi gjithashtu opsionet e blerjes për dy lojtarë: AZ Jackson (Mesfushor), i cili ishte në huazim nga skuadra polake Jagiellonia Białystok, dhe Cherrion Valerius (Mbrojtës), fillimisht në huazim nga skuadra holandeze NAC Breda.
Në listë është edhe një zgjatje kontrate për portierin Drake Callender, ndërsa mbrojtësi D.J. Taylor është jashtë kontrate.
Në vitin 2026, Minnesota përfundoi e 10-ta në Konferencën e Perëndimit, duke humbur për pak Audi MLS Cup Playoffs për herë të parë që nga viti 2023.
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