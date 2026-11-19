Martín Ojeda fiton Golin e Vitit në MLS me golin akorpion ndaj DC United
Martín Ojeda i Orlando City fitoi çmimin 2026 AT&T MLS Goal of the Year, sipas MLSsoccer.com. Çmimi u përcaktua nga votat e tifozëve në MLSsoccer.com dhe jepet që nga sezoni inaugurues i ligës, në vitin 1996.
Goli fitues erdhi në minutën e 22-të të fitores 4-1 të Orlandos ndaj D.C. United më 17 tetor. Ojeda e përfundoi aksionin me një goditje spektakolare me thembër, një gol akorpion, duke takuar një pasim të ngritur nga Antoine Griezmann dhe duke përmbyllur një aksion me tetë pasime. Goli nxiti thirrje të hershme për një nominim për çmimin FIFA Puskás.
Ai gol ishte i 15-ti i Ojedas në fushatën e vitit 2026. Gjatë asaj fushate historike, ai u bë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Orlandos, duke kaluar rekordin e mëparshëm të klubit prej 47 golash në të gjitha garat, që mbahej nga Facundo Torres. Ai e mbylli sezonin e rregullt me 16 gola dhe 5 asistime, duke barazuar totalin e tij më të mirë në karrierë për gola, nga viti 2025.
Ojeda është lojtari i parë i Orlando City që fiton Golin e Vitit dhe argjentinasi i tretë që e fiton çmimin në katër sezonet e fundit.
Fituesit e fundit të çmimit janë: 2025 Son Heung-Min (LAFC), 2024 Luca Orellano (FC Cincinnati) dhe 2023 Luciano Acosta (FC Cincinnati).
Orlando luan ndeshjen e Wild Card sonte, më 19 nëntor, kundër FC Cincinnati.
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