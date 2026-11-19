Bisedimet BE–Britani shkojnë deri në minutën e fundit, kuota për lëvizshmërinë e të rinjve rritet në 100 mijë në vit
Më pak se 24 orë para samitit të së premtes në Bruksel, negociatorët ranë paraprakisht dakord që kuota e skemës së lëvizshmërisë për të rinjtë të rritet në 100 mijë qytetarë të BE-së në vit, ndërsa mosmarrëveshjet për rregullat ushqimore dhe tarifat e studimit mbeten të hapura.
Negociatat mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe po shkojnë “deri në minutën e fundit” përpara samitit të së premtes në Bruksel, ndërsa negociatorët ranë paraprakisht dakord të enjten që kuota e skemës së re të lëvizshmërisë për të rinjtë të rritet në 100 mijë qytetarë të BE-së në vit, siç njofton The Guardian.
Sipas raportimit, Britania bëri lëshime në takimet e së enjtes, duke e ngritur tavanin nga 50–80 mijë në 100 mijë, ndërsa kufiri i moshës u rrit nga 30 në 31 vjeç. Numri i të rinjve britanikë që do të shkojnë në BE do të jetë i barabartë, por mund të jetë edhe më i lartë, pasi disa vende, përfshirë Gjermaninë, janë të gatshme të pranojnë numër të pakufizuar çdo vit.
Megjithatë, më pak se 24 orë para se kryeministri Andy Burnham të mbërrijë në Bruksel për samitin me liderët e BE-së, palët ende nuk kanë zgjidhur pikat kryesore të ngërçit, përfshirë sa zë do të ketë Britania në rregullat e reja evropiane për ushqimin. “Do të shkojë deri në fund. Ndjenja jonë është se britanikët duhet të lëvizin nëse duan një marrëveshje”, tha një diplomat i BE-së, ndërsa ambasadorët e vendeve anëtare pritej të takoheshin të enjten në orën 17:00 dhe, sipas një diplomati tjetër, “do të vazhdojnë derisa të arrihet marrëveshja sonte”.
Në qendër të mosmarrëveshjes është marrëveshja për ushqimin dhe pijet, një nga tri marrëveshjet që palët shpresojnë t’i nënshkruajnë në samit: ajo pritet t’i shtojë 0.4 për qind PBB-së britanike dhe të hyjë në fuqi më 1 mars 2028, por e detyron Britaninë të përafrohet në mënyrë dinamike me rregullat sanitare dhe fitosanitare të BE-së, duke e bërë atë marrëse rregullash. Sipas propozimit, Londra do të përafrohet me ligjet e BE-së dhe do të ketë “zë”, por “nuk do të jetë në dhomë” kur ligjet hartohen, ndërsa Franca shihet nga vendet e tjera anëtare si pengesa kryesore për një përfshirje më të madhe britanike në grupet e punës për ligjet e ushqimit dhe pijeve.
Të hapura mbeten edhe tarifat e studimit për studentët e BE-së në Britani: drafti i jep Londrës dy opsione, tarifa universitare të ulura ndjeshëm ose trajtim të barabartë me shtetasit britanikë. Një zëdhënës i kryeministrit britanik tha se, nëse arrihet marrëveshja, qeveria do ta çojë javën e ardhshme në Parlament projektligjin për uljen e kostove, ndërsa zëdhënësi i Burnham-it la të kuptohet se pas samitit të së premtes nuk do të ketë samite të tjera graduale, derisa të nisin negociata të plota për një marrëdhënie afatgjatë e më të qëndrueshme, siç është ribashkimi me tregun e përbashkët.
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