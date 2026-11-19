Studenti: Më 28 nëntor shqiptarët ta mbushin sheshin plot dhe të ngremë flamurin kombëtar për herë të tretë në Tiranë
Në protestën e 173-të para Kryeministrisë, një student u bëri thirrje shqiptarëve që më 28 nëntor ta mbushin sheshin plot dhe të ngrenë flamurin kombëtar për herë të tretë në Tiranë.
Në protestën e 173-të të studentëve dhe qytetarëve kundër qeverisë, që po mbahet para Kryeministrisë, një nga studentët u bëri thirrje shqiptarëve që ta mbushin sheshin plot, siç njofton BalkanWeb.
Sipas tij, më 28 nëntor shqiptarët duhet të ngrenë flamurin kuq e zi për herë të tretë në Tiranë. “Po presim 28 nëntorin, që të ngremë flamurin shqiptar për herë të tretë në Tiranë. Policët po kryejnë veprime të paligjshme. Unë pres që Gjykata Kushtetuese të vendosë drejtësi dhe aktin normative ta shpallë të paligjshëm. Shqiptarët të mbushin sheshin plot më 28 nëntor dhe të sjellim ndryshimin,” u shpreh studenti, siç citon BalkanWeb.
Studenti foli edhe për veprime të paligjshme të policisë gjatë protestës, si dhe për pritshmërinë që Gjykata Kushtetuese të vendosë drejtësi dhe ta shpallë të paligjshëm aktin normativ.
Thirrja e tij ishte që shqiptarët ta mbushin sheshin plot më 28 nëntor dhe të sjellin ndryshimin.
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