🌤️
Tiranë 25°C · Kryesisht kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,671 ▼0.17%
DOW 51,350 ▼0.26%
NASDAQ 26,798 ▼0.09%
NAFTA 90.14 ▲0.85%
ARI 4,225 ▲1.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,336 ▼ -0.58% ETH $2,681 ▼ -0.91% XRP $1.5033 ▲ +0.08% SOL $118.6800 ▼ -0.39%
S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 90.14 ▲0.85 % ARI 4,225 ▲1.08 % S&P 500 7,671 ▼0.17 % DOW 51,350 ▼0.26 % NASDAQ 26,798 ▼0.09 % NAFTA 90.14 ▲0.85 % ARI 4,225 ▲1.08 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
30 Sht 2026
Breaking
Rusia zgjat ndalimin e eksportit të naftës deri në fund të tetorit Irani merr përgjigjen e SHBA-së për planin e Hormuzit — Araghchi ia përcjell Pezeshkianit në mbledhjen e kabinetit Frika me protestu kundër Kurtit EPP finalizon raportin për statusin e SNS-së — publikimi pas zgjedhjeve të 25 tetorit Anketa e NSPM-së për zgjedhjet e 25 tetorit: Lista Studentore 44,4%, “Serbia e Bashkuar” 41,7%
Menu
Greqia

Mitsotakis shpall 4 masa kundër shtrenjtësisë: subvencion 15 centë për dizelin, 120 këste për borxhet dhe naftë ngrohjeje nën 1,75 euro

Kryeministri grek njoftoi në Këshillin e Ministrave paketën e re kundër krizës së çmimeve — lehtësim deri në 20 centë për litër nafte për automjete, zgjerim të shlyerjes së borxheve nga 72 në 120 këste dhe "fren" për kompanitë e mbledhjes së borxheve; masat do të rishikohen çdo dy javë.

· 2 min lexim

Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, shpalli të mërkurën katër ndërhyrje të reja kundër shtrenjtësisë, në fjalimin e tij në Këshillin e Ministrave, siç njofton thebanker.gr. “Zgjedhja e qeverisë është të mbështesë shoqërinë pa minuar rezistencën e ekonomisë”, tha ai, duke shtuar: “Nuk na duhet edhe një krizë kombëtare brenda një krize globale”. Ai sqaroi se masat do të rishikohen çdo dy javë, në varësi të zhvillimit të rrethanave.

Në frontin e karburanteve, subvencioni shtetëror për naftën e automjeteve rritet nga 10 në 15 centë për litër në pompë dhe do të vlejë për gjysmën e parë të tetorit, sipas raportimit të Money Press. Së bashku me ofertat e rafinerive, lehtësimi total për konsumatorët do të arrijë 20 centë për litër. Për naftën e ngrohjes, kryeministri njoftoi se çmimi do të mbahet nën 1,75 euro për litër, me hollësitë e ndërhyrjes që do të shpallen para 15 tetorit.

Paketa prek edhe borxhet: regjimi i shlyerjes me këste zgjerohet nga 72 në 120 këste, me pagesë minimale 30 euro. Njëkohësisht, ashpërsohet kuadri për kompanitë e administrimit të borxheve (servicers), për të mbrojtur debitorët e rregullt nga ankandet dhe sekuestrimet — nëse një servicer shkel një marrëveshje të rënë dakord, akti anulohet, vendoset gjobë deri në 500.000 euro dhe qytetari kreditohet me pesë këste të marrëveshjes fillestare.

Mitsotakis hapi edhe frontin europian. Siç thekson thebanker.gr, ai tha se çdo nismë më e gjerë kundër krizës duhet të ketë “vulë europiane” dhe njoftoi se Greqia ka depozituar në Bruksel një propozim që shtetet anëtare të fitojnë fleksibilitet të jashtëzakonshëm fiskal përballë krizës aktuale. Ai konfirmoi gjithashtu se u ka dërguar letër presidentes së Komisionit Europian dhe presidentit të Eurogrupit, duke kërkuar një përgjigje të koordinuar europiane.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu