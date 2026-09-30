Mitsotakis shpall 4 masa kundër shtrenjtësisë: subvencion 15 centë për dizelin, 120 këste për borxhet dhe naftë ngrohjeje nën 1,75 euro
Kryeministri grek njoftoi në Këshillin e Ministrave paketën e re kundër krizës së çmimeve — lehtësim deri në 20 centë për litër nafte për automjete, zgjerim të shlyerjes së borxheve nga 72 në 120 këste dhe "fren" për kompanitë e mbledhjes së borxheve; masat do të rishikohen çdo dy javë.
Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, shpalli të mërkurën katër ndërhyrje të reja kundër shtrenjtësisë, në fjalimin e tij në Këshillin e Ministrave, siç njofton thebanker.gr. “Zgjedhja e qeverisë është të mbështesë shoqërinë pa minuar rezistencën e ekonomisë”, tha ai, duke shtuar: “Nuk na duhet edhe një krizë kombëtare brenda një krize globale”. Ai sqaroi se masat do të rishikohen çdo dy javë, në varësi të zhvillimit të rrethanave.
Në frontin e karburanteve, subvencioni shtetëror për naftën e automjeteve rritet nga 10 në 15 centë për litër në pompë dhe do të vlejë për gjysmën e parë të tetorit, sipas raportimit të Money Press. Së bashku me ofertat e rafinerive, lehtësimi total për konsumatorët do të arrijë 20 centë për litër. Për naftën e ngrohjes, kryeministri njoftoi se çmimi do të mbahet nën 1,75 euro për litër, me hollësitë e ndërhyrjes që do të shpallen para 15 tetorit.
Paketa prek edhe borxhet: regjimi i shlyerjes me këste zgjerohet nga 72 në 120 këste, me pagesë minimale 30 euro. Njëkohësisht, ashpërsohet kuadri për kompanitë e administrimit të borxheve (servicers), për të mbrojtur debitorët e rregullt nga ankandet dhe sekuestrimet — nëse një servicer shkel një marrëveshje të rënë dakord, akti anulohet, vendoset gjobë deri në 500.000 euro dhe qytetari kreditohet me pesë këste të marrëveshjes fillestare.
Mitsotakis hapi edhe frontin europian. Siç thekson thebanker.gr, ai tha se çdo nismë më e gjerë kundër krizës duhet të ketë “vulë europiane” dhe njoftoi se Greqia ka depozituar në Bruksel një propozim që shtetet anëtare të fitojnë fleksibilitet të jashtëzakonshëm fiskal përballë krizës aktuale. Ai konfirmoi gjithashtu se u ka dërguar letër presidentes së Komisionit Europian dhe presidentit të Eurogrupit, duke kërkuar një përgjigje të koordinuar europiane.
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