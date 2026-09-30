AADE nënshkruan memorandum me autoritetet britanike kundër kontrabandës dhe krimit doganor
Memorandum mirëkuptimi mes AADE-së dhe HMRC-së, Home Office-it e NCA-së për luftën kundër kontrabandës, krimit doganor dhe mashtrimeve, duke lehtësuar edhe tregtinë e ligjshme.
Autoriteti i Pavarur për të Ardhurat Publike (AADE) i Greqisë ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me tri institucione kyçe britanike — HM Revenue and Customs (HMRC), Ministrinë e Brendshme dhe Agjencinë Kombëtare kundër Krimit (NCA) — për të forcuar bashkëpunimin kundër krimit ekonomik ndërkufitar, kontrabandës dhe mashtrimeve doganore, siç njofton eKathimerini.
Memorandumi, i bërë publik më 30 shtator 2026, sipas raportimit të eKathimerini, parashikon planifikimin dhe zbatimin e operacioneve të koordinuara kundër kërcënimeve të përbashkëta, kontrabandës dhe veprave doganore, si dhe shkëmbimin e metodologjive dhe përdorimin e analizës së të dhënave e treguesve të rrezikut për të identifikuar ngarkesat e dyshimta pa ndërprerë zinxhirët e furnizimit. Palët bien gjithashtu dakord për zhvendosjen e fokusit drejt kontrolleve pas zhdoganimit, forcimin e Operatorëve Ekonomikë të Autorizuar (AEO) dhe nxitjen e zbatimit vullnetar të rregullave nga bizneset.
Marrëveshja përfshin, siç shkruan eKathimerini, edhe shkëmbimin e ekspertizës në teknologjitë e inspektimit jo-invaziv, sistemet e skanimit të kamionëve dhe kontejnerëve dhe praktikat më të mira në menaxhimin e pajisjeve, së bashku me programe të përbashkëta trajnimi, shkëmbime ekspertësh dhe dixhitalizimin e procedurave — me synim lehtësimin e tregtisë së ligjshme krahas forcimit të sigurisë.
Kreu i AADE-së, Giorgos Pitsilis, theksoi se për autoritetet tatimore dhe doganore bashkëpunimi ndërkombëtar është jetik: «Rreziqet me të cilat përballemi shtrihen përtej kufijve kombëtarë, ndërsa zhvillimet e shpejta teknologjike na detyrojnë të përshtatemi vazhdimisht. Memorandumi nuk është fundi, por fillimi i një bashkëpunimi substancial që përkthehet në veprime të përbashkëta konkrete, shkëmbim ekspertize dhe përfitime të ndërsjella për sigurinë dhe tregtinë.»
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