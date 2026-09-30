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30 Sht 2026
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Greqia

Greqia nis mbi 50 vepra të mëdha hidraulike me buxhet 1,2 miliardë euro

Sekretari i Posaçëm për Veprat Hidraulike, Haralambos Mygdalis, njoftoi në Konferencën e Infrastrukturës se mbi 50 projekte të mëdha ujore me buxhet 1,2 miliardë euro janë duke u zbatuar — përfshirë digat e Myrtosit në Kretë dhe të Asopos në Korinti.

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Rezervuari i digës së Aposelemis në Kretë — foto ilustruese (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Mbi 50 vepra të mëdha ujore, me buxhet total 1,2 miliardë euro, janë duke u realizuar në Greqi, siç njoftoi Sekretari i Posaçëm për Veprat Hidraulike dhe Ndërtesat në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit, Haralambos Mygdalis. Njoftimi u bë gjatë fjalimit të tij në Konferencën e Infrastrukturës dhe Transportit (ITC 2026), që po mbahet në Megaron të Athinës.

Mes projekteve të mëdha, siç raporton eKathimerini, janë ndërtimi i digës së Myrtosit në Kretë dhe i digës së Asopos në Korinti, si dhe menaxhimi i rrjedhave Eschatia, Acharnes dhe Rafina në Atikë. Dy të fundit, sipas të njëjtit raportim, mbulojnë një pjesë të madhe të pellgut të kullimit të malit Penteli.

Sekretariati i Posaçëm për Veprat Hidraulike dhe Ndërtesat është struktura përgjegjëse për zbatimin e këtij paketi prej 50+ veprash. Njoftimi në konferencën ITC 2026, siç shkruan eKathimerini, nuk specifikoi as burimet e financimit dhe as afatet e nisjes apo përfundimit të projekteve.

Vepra të tilla hidraulike, siç thekson artikulli i eKathimerini-t, përfshijnë edhe menaxhimin e rrjedhave në zonën e Atikës, një nga zonat më të dendura të banuara të vendit, ku ndërhyrjet në Eschatia, Acharnes dhe Rafina synojnë rritjen e sigurisë hidraulike të pellgut.

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