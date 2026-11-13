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Nisin sot punimet në aksin ish-Sheshi Shqiponja-Limuth, devijohet një korsi në autostradën Tiranë-Durrës

Punimet në aksin ish-Sheshi Shqiponja–Limuth nisin sot dhe do të zgjasin rreth një vit; në autostradën Tiranë-Durrës një korsi mbyllet përkohësisht dhe qarkullimi vijon në një korsi.

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Nisin sot punimet në aksin ish-Sheshi Shqiponja-Limuth, devijohet një korsi në autostradën Tiranë-Durrës

Nisin sot, e premte 13 nëntor, punimet në aksin nga ish-Sheshi Shqiponja deri te nënkalimi i Limuthit, siç njofton Shqiptarja.com. Ndërhyrja është pjesë e fazës së parë të Unazës së Re të Tiranës dhe konsiderohet një ndërhyrje e rëndësishme infrastrukturore dhe estetike për kryeqytetin.

Sipas Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARRSH), punimet në këtë segment do të zgjasin rreth një vit. Gjatë kësaj periudhe, qarkullimi në autostradën Tiranë-Durrës do të devijohet përkohësisht: një korsi do të mbyllet dhe automjetet do të qarkullojnë në një korsi, për të garantuar sigurinë gjatë punimeve.

Shoferëve u kërkohet mirëkuptim gjatë periudhës së punimeve. Ata inkurajohen të përdorin rrugë alternative kur është e mundur dhe të ndjekin me kujdes sinjalistikën rrugore, si dhe udhëzimet e Policisë dhe të ARRSH-së.

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