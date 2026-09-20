19 shtator: Caufield vendos në shtesë, debutime të rëndësishme dhe fitore e Stars në parasezonin e NHL
Cole Caufield shënoi 38 sekonda para fundit të shtesës për të dhënë fitoren 4-3 të Montreal Canadiens ndaj Toronto Maple Leafs në Bell Centre. Caufield shfrytëzoi një situatë 2‑kundër‑0 së bashku me Lane Hutson për të kaluar topin mbi mbrojtjen dhe për të mposhtur Samuel Hlavaj. Hutson shënoi një gol dhe dha dy asistime, ndërsa Juraj Slafkovsky dhe Ivan Demidov plotësuan listën e realizuesve për Montreal. Jakub Dobes priti në portë deri në mes të periudhës së dytë, duke bërë nëntë pritje në 11 gjuajtje para se të zëvendësohej nga Jacob Fowler, i cili gjithashtu regjistroi nëntë pritje. Nga ana e Torontos, Henrik Rybinski pati një gol dhe një asist, ndërsa Colton Sissons shënoi në debutimin e tij; Artur Akhtyamov fillimisht bëri 13 pritje në 15 gjuajtje, pastaj Hlavaj mori rolin dhe shënoi edhe ai 13 pritje.
Siç raporton nhl, skuadrat zhvilluan dy ndeshje të ndara të parasezonit: në Toronto, Montreal fitoi 4-1 në Scotiabank Arena me dy gola të Phillip Danault. Gavin McKenna, përzgjedhja e parë e draftit të 2026, debutoi me Maple Leafs dhe zuri tre gjuajtje në portë dhe një bllokim në 23:27 lojë. Maksymilian Szuber dhe Samuel Poulin shënuan gjithashtu për Canadiens, ndërsa Sam Montembeault ndaloi të gjitha 13 gjuajtjet që përballoi; Kaapa Kahkonen e zëvendësoi në mes të periudhës së dytë dhe bëri 11 pritje. Për Toronto, Darren Raddysh shënoi në debutim pas transferimit nga Tampa Bay dhe firmosjes së një marrëveshjeje afatgjatë me klubin, ndërsa Sergei Bobrovsky — që firmosi një kontratë trevjeçare — realizoi 10 pritje në debutim; Anthony Stolarz shtoi 15 pritje si zëvendës.
Në një tjetër ndeshje hapëse të parasezonit, Dallas Stars mundën St. Louis Blues me rezultatin 2-1. Jack Becker shënoi golin vendimtar në fund të periudhës së dytë, 18:29, pas një devijimi që e thirri topin në rrjetën kundërshtare; Arttu Hyry kishte shënuar më herët për Stars. Remi Poirier mbajti portën për dy periudhat e para me 11 pritje, ndërsa Brandon Halverson ndali të gjitha 12 gjuajtjet në periudhën e tretë. Aleksanteri Kaskimaki realizoi golin e vetëm për Blues, ndërsa Jordan Binnington dha 16 pritje në 18 gjuajtje përpara se të zëvendësohej; Georgii Romanov kontribuoi duke ndaluar të gjitha 10 gjuajtjet si zëvendës.
Sipas nhl, këto ndeshje ishin pjesë e natës së hapjes së parasezonit dhe shënuan debutime të rëndësishme për disa lojtarë, si dhe disa ndryshime në portat e ekipeve që tërhoqën vëmendjen e tifozëve.
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