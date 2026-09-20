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20 Sht 2026
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Alabama kryeson 26-21 ndaj Florida State në gjysmë loje (19 shtator 2026) Egjipti dënon “me termat më të forta” sulmet e Huthi-t ndaj Riadit: mbështetje të plotë Arabisë Saudite Ushtria saudite konfirmon: përgjuam raketën balistike të Huthi-t drejt Riadit — alarm ajror në kryeqytet për herë të parë që nga korriku Jerry Jones i Cowboys: Giants ishin më të fortë se sa mendonim në ndeshjen hapëse Shumë në Kongres duan të vendosin frena për IA-në, por janë të përçarë: të nxitohen apo jo
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Konflikti SHBA - Iran

Egjipti dënon “me termat më të forta” sulmet e Huthi-t ndaj Riadit: mbështetje të plotë Arabisë Saudite

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Panorama e Kajros. Egjipti dënoi "me termat më të forta" sulmet e Huthi-t ndaj Riadit dhe shprehu solidaritet të plotë me Arabinë Saudite. (Foto: Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons)

Egjipti dënoi “me termat më të forta” sulmet ndaj Riadit të mëngjesit të së dielës, duke i përshkruar si “shkelje flagrante” të sigurisë dhe stabilitetit të Arabisë Saudite dhe të ligjit ndërkombëtar. Kështu thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme egjiptiane, të cituar nga Al Jazeera.

Sipas deklaratës, Kajro i sheh sulmet si “një përshkallëzim të rrezikshëm” që mund të rrisë tensionet rajonale dhe ta destabilizojë më tej rajonin. Ministria theksoi se Egjipti “refuzon kategorikisht” çdo përpjekje për të cenuar sigurinë apo sovranitetin e Arabisë Saudite.

Egjipti shprehu solidaritet të plotë me mbretërinë saudite dhe mbështeti çdo masë që Arabia Saudite merr për të ruajtur sigurinë, stabilitetin dhe integritetin e saj territorial — duke shtuar se “siguria e Arabisë Saudite dhe e Egjiptit është e pandashme”.

Dënimi vjen pas një fundjave sulmesh të Huthi-t të mbështetur nga Irani ndaj Arabisë Saudite: ushtria saudite njoftoi se mbrojtja ajrore kishte përgjuar një raketë balistike të lëshuar drejt Riadit, ndërsa alarme ajrore u lëshuan për herë të parë që nga korriku në kryeqytet, si dhe në Jeddah dhe Yanbu.

Burimi: Al Jazeera

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