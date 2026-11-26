Simone Rocha dhe Crocs mbyllin bashkëpunimin me kapitullin e gjashtë dhe të fundit
Romancë, volume skulpturore dhe rehati ikonike në lamtumirën e një partneriteti që ndryshoi këpucët utilitare
Simone Rocha dhe Crocs e mbyllin bashkëpunimin e tyre me kapitullin e gjashtë dhe të fundit, ku romanca, volumet skulpturore dhe rehatia ikonike takohen në një lojë të fundit kontrastesh, siç njofton L’Officiel Singapore.
Koleksioni i fundit sjell tri silueta: Ballerina Platform në “Latte” dhe të zezë; Classic Lined Clog me shtrojë prej leshi në kaki dhe të zezë, për ditët më të ftohta; dhe Quick Trail Racer në “Coffee” dhe të zezë, një model i fortë trail i vendosur në një kuadër të modës së lartë, me zbukurime dekorative.
Fushata e xhiruar në Tokio u realizua nga artistja dhe fotografja japoneze Fumi Imano, ndërsa koleksioni u publikua në mbarë botën më 17 nëntor.
Partneriteti ripërcaktoi kufijtë mes avangardës, romancës dhe këpucëve utilitare, dhe kapitulli i fundit e mbyll këtë bashkëpunim duke përmbledhur pikërisht thelbin e tij.
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