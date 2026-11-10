Moose Knuckles lançon koleksionin e tretë me NHL, kushtuar Montréal Canadiens: 11 pjesë unisex
Koleksioni, në shitje nga 9 nëntori, ripërpunon ikonografinë e Canadiens në xhaketa sherpa, anorakë dhe puffer, me një fushatë të realizuar tërësisht me kast e ekip kanadez.
Moose Knuckles ka lançuar koleksionin e saj të tretë me NHL, këtë herë kushtuar Montréal Canadiens, duke bashkuar dy ikona të qytetit. Siç njofton FashionUnited, koleksioni ripërpunon ikonografinë e skuadrës përmes ndjeshmërisë së guximshme të markës.
Koleksioni unisex prej 11 pjesësh përfshin veshje të jashtme, rroba dhe aksesorë. Pjesët kryesore janë xhaketat sherpa, një anorak najloni me kapuç dhe një xhaketë puffer najloni në stil varsity, të shoqëruara nga crewneck, hoodie, bluza grafike dhe aksesorë të thurur — të menduara përtej ditës së ndeshjes, si një shprehje bashkëkohore e krenarisë për Canadiens.
Fushata u zhvillua në bashkëpunim me sipërmarrësin nga Montreali Zack Macklovitch dhe u prodhua me kast dhe ekip tërësisht kanadez. Në të marrin pjesë gjashtë zëra nga sporti, muzika, arti dhe mikpritja e qytetit, mes tyre lojtari i Canadiens Arber Xhekaj, lojtarja e Montréal Victoire Jade Downie-Landry dhe trio hip-hop/R&B Planet Giza.
Koleksioni është në shitje nga 9 nëntori në MooseKnuckles.com dhe në dyqanin Moose Knuckles Royalmount në Montreal.
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