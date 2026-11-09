Kylie Jenner debuton në galanë LACMA me fustanin me shpinë të hapur të Ashi Studio Couture
Fustani halter kafe dhe argjend me motiv kafshësh, nga koleksioni Couture vjeshtë 2026, u kombinua me një detaj të madh të qëndisur në shpinë dhe këpucë kafe Jimmy Choo
Kylie Jenner zgjodhi debutimin e saj në LACMA Art+Film Gala për një krijim couture me shpinë të hapur. Siç njofton Red Carpet Fashion Awards, Jenner u shfaq të shtunën në mbrëmje në galanë e Los Anxhelosit me një fustan nga koleksioni Couture vjeshtë 2026 i Ashi Studio.
Fustani deri në dysheme, me qafë halter dhe siluetë të skulpturuar, ka një motiv me frymëzim nga bota e kafshëve në nuanca kafe dhe argjendi, që shkëlqen nën dritat e tapetit të kuq. Pjesa e pasme mbetet tërësisht e hapur dhe zbukurohet nga një detaj i madh i qëndisur me rruaza, që zbret përgjatë shpinës.
Jenner, e stiluar nga Rose Grandquist dhe Makkaroo, e kompletoi pamjen me këpucë kafe “Love” të Jimmy Choo dhe me valë të gjata e të shndritshme në flokë, duke e mbajtur grimin në nuanca natyrale me buzë nude.
Vlerësimet e kritikës së modës ishin të përziera: fustani u përshkrua si krijim i bukur që meriton të qëndrojë përkrah pamjeve të fundit couture të Kim Kardashian, Naomi Watts, Dua Lipa-s dhe Zendaya-s nga e njëjta shtëpi mode, ndonëse disa kritikë do të kishin preferuar një prezantim më të guximshëm dhe flokë të mbledhur lart.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.