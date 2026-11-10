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Greqia

DBRS: perspektiva për rritje të vlerësimit kreditor të Greqisë në vitin 2027

Agjencia Morningstar DBRS, në raportin "Sovereign Credit Ratings Outlook 2027", sheh perspektiva për rritjen e vlerësimit kreditor të Greqisë në vitin 2027, falë përmirësimit të financave publike.

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Agjencia e vlerësimit kreditor Morningstar DBRS sheh perspektiva për rritjen e vlerësimit kreditor të Greqisë në vitin 2027, siç njofton Ekathimerini, duke iu referuar raportit të agjencisë “Sovereign Credit Ratings Outlook 2027”, të publikuar të hënën, më 9 nëntor 2026. Perspektiva lidhet me përmirësimin e financave publike të vendit.

Sipas raportit të Morningstar DBRS, të cituar nga Ekathimerini, Greqia, Qiproja, Portugalia dhe Irlanda — ndër vendet më të goditura nga kriza e eurozonës — kanë bërë rregullimet fiskale më të rëndësishme dhe po shfaqin tendenca pozitive.

Sipas DBRS, kjo shpjegon në masë të madhe përmirësimin e vazhdueshëm e të qëndrueshëm të vlerësimeve të tyre kreditore.

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