DBRS: perspektiva për rritje të vlerësimit kreditor të Greqisë në vitin 2027
Agjencia Morningstar DBRS, në raportin "Sovereign Credit Ratings Outlook 2027", sheh perspektiva për rritjen e vlerësimit kreditor të Greqisë në vitin 2027, falë përmirësimit të financave publike.
Agjencia e vlerësimit kreditor Morningstar DBRS sheh perspektiva për rritjen e vlerësimit kreditor të Greqisë në vitin 2027, siç njofton Ekathimerini, duke iu referuar raportit të agjencisë “Sovereign Credit Ratings Outlook 2027”, të publikuar të hënën, më 9 nëntor 2026. Perspektiva lidhet me përmirësimin e financave publike të vendit.
Sipas raportit të Morningstar DBRS, të cituar nga Ekathimerini, Greqia, Qiproja, Portugalia dhe Irlanda — ndër vendet më të goditura nga kriza e eurozonës — kanë bërë rregullimet fiskale më të rëndësishme dhe po shfaqin tendenca pozitive.
Sipas DBRS, kjo shpjegon në masë të madhe përmirësimin e vazhdueshëm e të qëndrueshëm të vlerësimeve të tyre kreditore.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.