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NFL

Jaguars bëjnë goditjen e madhe, Jordan Davis vjen nga Eagles për zgjedhjen e raundit të parë të vitit 2027

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Jacksonville Jaguars kanë arritur marrëveshjen për të marrë defensive tackle-in Jordan Davis nga Philadelphia Eagles, dhe sipas Pro Football Rumors, marrëveshja tani është zyrtare. Kushtet e shkëmbimit i raportoi Adam Schefter i ESPN, pasi lajmi u raportua fillimisht nga insider-i Jordan Schultz.

Në këmbim, Eagles marrin zgjedhjen e raundit të parë të vitit 2027 të Jacksonville, si edhe një zgjedhje të raundit të dytë të vitit 2029.

Ky është shkëmbimi i tretë mbrojtës i së hënës për Jacksonville, pas atyre të safety-t Jessie Bates III nga Atlanta Falcons dhe defensive tackle-it Davon Godchaux nga New Orleans Saints, të dy të mbuluar më herët sot.

Davis është 26 vjeç. Ai u zgjodh i 13-ti në përgjithësi në draftin e vitit 2022, nga Georgia, dhe ka startuar çdo ndeshje gjatë katër viteve të fundit.

Në fillim të marsit, Davis nënshkroi një zgjatje trevjeçare prej 78 milionë dollarësh, me 38.99 milionë dollarë të garantuara. Kontrata e tij zgjat deri në sezonin 2029, kështu që Jacksonville e merr atë për afat të gjatë — ndryshe nga Bates, i cili është në vitin e fundit të kontratës së tij.

Jacksonville është 6-2 këtë sezon, por linja e saj mbrojtëse doli nga Java 9 e renditur e 32-ta, pra e fundit, në run stop win rate. Kjo e shpjegon urgjencën për të forcuar mesin e mbrojtjes.

Philadelphia, nga ana tjetër, është 2-7 dhe ka humbur shtatë ndeshje radhazi. Eagles zgjodhën kapital drafti për të ardhmen.

Afati i shkëmbimeve në NFL është e martë, 10 nëntor, në orën 4 p.m. ET.

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