Kevin McGonigle shpallet Rookie of the Year në Ligën Amerikane, Tigers marrin edhe një zgjedhje shtesë në draft
Asociacioni i Shkrimtarëve të Bejsbollit të Amerikës (BBWAA) njoftoi të hënën në mbrëmje, më 9 nëntor, se infielderi i Detroit Tigers, Kevin McGonigle, fitoi çmimin Jackie Robinson Rookie of the Year për vitin 2026 në Ligën Amerikane. Sipas USA Today, 22-vjeçari u shpall fitues bindshëm, duke kurorëzuar një sezon debutues historik në Detroit.
McGonigle mori 28 nga 30 votat për vendin e parë. Dy votat e tjera për vendin e parë shkuan për pitcher-in e majtë të Cleveland Guardians, Parker Messick, i cili u rendit i dyti me 25 vota për vendin e dytë, ndërsa pitcher-i i majtë i Boston Red Sox, Payton Tolle, u rendit i treti.
McGonigle është Tigers-i i gjashtë në histori që e fiton këtë çmim, i pari që nga Michael Fulmer në vitin 2016, lojtari i parë i pozicionit te Tigers që nga Lou Whitaker në vitin 1978, dhe i pari i draftuar nga vetë ekipi që e fiton që nga Justin Verlander në vitin 2006. Fituesit e mëparshëm te Tigers janë: Harvey Kuenn në vitin 1953, Mark Fidrych në vitin 1976, Lou Whitaker në vitin 1978, Justin Verlander në vitin 2006 dhe Michael Fulmer në vitin 2016.
Sezoni i tij ishte i jashtëzakonshëm: në 156 ndeshje dhe 707 paraqitje në home plate, ai goditi .278/.376/.430, me 18 home run, 72 RBI, 97 pikë të shënuara, 28 dyshe, 5 treshe, 12 baza të vjedhura, 168 goditje dhe 95 ecje. Me 7.1 bWAR, ai udhëhoqi të gjithë Ligën Amerikane, ndërsa me 5.4 fWAR ai udhëhoqi Detroitin.
Ai arriti bazën 266 herë, një rekord për një rookie te Tigers — Harvey Kuenn kishte arritur 260 herë në vitin 1953, një rekord që qëndroi 73 vjet. Që nga viti 1990, vetëm Aaron Judge, Ichiro Suzuki dhe Albert Pujols kanë arritur bazën kaq shumë herë si rookie, dhe të tre e fituan çmimin Rookie of the Year. Rookie-i i fundit me shifrat e tij — 97 pikë, 28 dyshe, 18 home run, 72 RBI dhe 95 ecje — ishte Ted Williams në vitin 1939, ndërsa asnjë rookie nuk e kishte udhëhequr ligën e tij në WAR që nga Mike Trout në vitin 2012.
McGonigle debutoi më 26 mars në San Diego, me 4 goditje në ndeshjen e hapjes së sezonit, duke u bërë Tigers-i më i ri në një skuadër për ndeshjen hapëse që nga Omar Infante në vitin 2003. Ai e anashkaloi krejtësisht Triple-A — luajti vetëm 46 ndeshje në Double-A — pasi u draftua si zgjedhja e 37-të në përgjithësi në vitin 2023, direkt nga shkolla e mesme. Vetëm 17 ndeshje pas debutimit, Detroit i dha një kontratë 8-vjeçare prej 150 milionë dollarësh, që fillon në vitin 2027. Ai startoi si shortstop në ndeshjen e All-Star në Filadelfia, pranë vendit ku u rrit, dhe u shpall MVP i Arizona Fall League në vitin 2025.
Në MLB Network, McGonigle tha se u rrit duke e dashur këtë lojë, se besoi gjithmonë te vetja dhe se është e vështirë ta shprehë me fjalë, duke falënderuar familjen e tij. Ai bëri shaka se tani ka blerë një kostum dhe një smoking për darkën e BBWAA-së në janar në Nju Jork.
Siç raportoi MLB Trade Rumors, fitorja i siguron Detroitit një zgjedhje shtesë pas raundit të parë të draftit të vitit 2027, në kuadër të Prospect Promotion Incentive (PPI). Edhe përfundimi i Messick në treshen e parë të garës për Cy Young i siguroi Clevelandit një zgjedhje PPI. Messick regjistroi një ERA prej 2.56 në 32 starte dhe është finalist për Cy Young, çmim që shpallet të mërkurën, më 11 nëntor, ndërsa Tolle regjistroi një ERA prej 3.03 në 26 starte.
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