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MLB

Dipoto: Mariners synojnë përforcime në bullpen, një ose dy goditës dhe një veteran në infield

· 4 min lexim

Me Jason Kanzler tashmë të instaluar si menaxher dhe me takimet e menaxherëve të përgjithshëm në zhvillim në Las Vegas, presidenti i operacioneve të bejsbollit në Seattle, Jerry Dipoto, i tha Teren Kowatsch të Mariners Roundtable — sipas një raporti të MLB Trade Rumors — se cilat janë objektivat e klubit për këtë dimër: “This year’s bullpen market is pretty appealing… We’re looking to add to our bullpen. We’re looking for one, maybe two more bats. And we’d like to add a veteran infield presence.”

Nevoja më e dukshme është bullpen-i. Relieverët e Seattle ishin dominues në vitin 2025, por u tërhoqën ndjeshëm në vitin 2026, me një ERA të kombinuar prej 4.46, e 22-ta në MLB. Rënia u pa më qartë te mbyllësi Andrés Muñoz, ERA e të cilit u rrit nga 1.73 në 4.24. Ai gjuajti më fort dhe i humbi më shumë goditjet e kundërshtarëve, por 23.6 për qind e topave fluturues kundër tij u kthyen në home run — krahasuar me 9.9 për qind në periudhën 2022–25 — duke e çuar në 1.41 home run për nëntë inningje. Edhe thellësia u godit nga dëmtimet: hedhësi kryesor i vendosjes Matt Brash humbi pjesën më të madhe të sezonit për shkak të një dëmtimi në lat (vetëm 16 1/3 inningje), ndërsa Gabe Speier humbi gati një muaj për shkak të inflamacionit në shpatull.

Mariners zakonisht preferojnë shkëmbimet ndaj agjencisë së lirë, por tregu i këtij viti për relieverë të lirë duket tërheqës për ta. Pas Adrian Morejon dhe David Bednar — të dy morën oferta kualifikuese — niveli tjetër përfshin Alex Vesia, Evan Phillips, Bryan Abreu, Emilio Pagán dhe Steven Okert, kryesisht në intervalin e kontratave dyvjeçare. Raisel Iglesias, ndërkohë, mund të jetë opsioni për një marrëveshje të madhe njëvjeçare.

Edhe sulmi ka nevojë për ndihmë. Mariners renditën të 28-tët për pikë të shënuara, të 29-tët për mesataren e goditjeve dhe të 28-tët për slugging, pavarësisht vitit më të mirë të karrierës së Randy Arozarena. Tani Arozarena dhe J.P. Crawford janë agjentë të lirë. Në tregun e lirë, goditësit e këndit përfshijnë Seiya Suzuki, Ian Happ dhe yllin e NPB-së Teruaki Sato, ndërsa në tregun e shkëmbimeve përmenden emra si Trevor Larnach, Jarren Duran dhe Teoscar Hernández.

Pyetje ka edhe në infield. Prospekti kryesor Colt Emerson, i cili nënshkroi një kontratë tetëvjeçare, pësoi një operacion në kyçin e dorës që i mbylli sezonin në gusht. Cole Young ishte solid në bazën e dytë dhe Josh Naylor u rikthye mirë, por Brendan Donovan ishte më shumë i dëmtuar sesa i shëndetshëm në bazën e tretë. Një bazë e tretë e shquar mund ta shtyjë Donovan në fushën e majtë, krahas Dominic Canzone dhe Julio Rodríguez.

Konteksti i pagave, sipas gjurmuesit të MLB Trade Rumors, e kufizon hapësirën e manovrës: rreth 67 milionë dollarë janë të angazhuara për gjashtë lojtarë, ndërsa 14 lojtarë të kualifikuar për arbitrazh parashikohen të kushtojnë rreth 57 milionë dollarë. Paga e parashikuar për vitin 2027 është rreth 142.5 milionë dollarë, afërsisht 28 milionë dollarë nën nivelin ku e mbyllën vitin 2026. Shkëmbimi i George Kirby (i parashikuar 9.8 milionë dollarë) ose Logan Gilbert (i parashikuar 15.4 milionë dollarë) është i mundur, por nuk dihet sa të hapur janë Mariners për ta bërë këtë.

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