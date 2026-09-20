Nashville SC siguron vend në play-off-et e MLS Cup 2026
Nashville SC siguruan kualifikimin për play-off-et e MLS Cup 2026 pas fitores 3-0 në shtëpi ndaj Chicago Fire FC të shtunën në mbrëmje. Me tetë ndeshje të mbetura në sezonin e rregullt, Coyotes kryesojnë renditjen për Supporters’ Shield dhe Konferencën Lindore me 57 pikë (17 fitore, 3 humbje, 6 barazime). Pas fitimit të parë në histori të klubit, Kupës së SHBA-së 2025, skuadra synon të fitojë trofe për sezonin e dytë radhazi nën drejtimin e trajnerit B.J. Callaghan.
Siç raporton mlssoccer, skuadra mbështetet te një trio Designated Player që ka kontribuuar për 51 gola të kombinuar: sulmuesi kryesor Sam Surridge (16 gola, 1 asist), Hany Mukhtar (11 gola, 7 asistime) dhe Kristian Espinoza (4 gola, 12 asistime). Nashville po pëson më pak gola se cilido tjetër në ligë këtë sezon (21), dhe në listën e All-Star të 2026 u përfshinë Andy Nájar, Brian Schwake, Hany Mukhtar dhe Sam Surridge.
Nashville ka arritur play-off-et në gjashtë nga shtatë sezonet e klubit dhe e mban si rekord më të mirë arritjen në Semifinalet e Konferencës në 2020 dhe 2021. Klubi gjithashtu po synon të sfidojë rekordin të pikëve për një sezon të vetëm në MLS, 74 pikë, të vendosur nga Inter Miami CF në 2024. Faza e play-off-eve nis më 7 nëntor me ndeshjet e Wild Card, ndërsa finalja e MLS Cup është caktuar për 18 dhjetor; vendet 1-7 në secilën konferencë kualifikohen për Serinë e Rrethit të Parë në formatin më së shumti 3 ndeshje, vendet 8-9 luajnë në Wild Card, ndërsa vendet 10-15 nuk kualifikohen për procesin e postseason.
Sipas mlssoccer, performanca aktuale e skuadrës dhe prania e disa lojtarëve kyç e vendosin Nashville-in ndër kandidatët më të fortë për të shkuar sa më larg në play-off-et e këtij viti.
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